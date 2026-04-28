"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Dr. Ebu Safiyye'nin tutukluluğu süresiz uzatıldı

28 Nisan 2026, Salı 21:37
İsrail mahkemesinin, Aralık 2024'ten bu yana alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye'nin tutukluluğunu süresiz olarak uzattığı bildirildi.

İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütünden (PHRI) yapılan açıklamada, Berşeva Bölge Mahkemesi'nde, Ebu Safiye’nin serbest bırakılması talebinin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Ebu Safiye’nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar verildiği ve savunmanın derhal serbest bırakılma talebinin reddedildiği aktarıldı.

Tıbbi görevlerini yerine getiren bir doktorun alıkonulmasının hukuka aykırı olduğu yönündeki argümanlara rağmen mahkemenin tutukluluk kararını onadığına işaret edilen açıklamada, "Uzatma kararı herhangi bir zaman sınırı olmaksızın (süresiz olarak) verildi." ifadeleri kullanıldı.

PHRI'ye göre, Ebu Safiye şu anda Necef (Ketziot) Cezaevi'nde ağır koşullar altında tutuluyor.

Sağlık durumunun kötüleştiği bildirilmesine rağmen Ebu Safiye'nin ilaçlarına erişimi engelleniyor ve tıbbi tedavi görmesine izin verilmiyor.

Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ederek buraya baskın düzenleyen ve Ebu Safiye'yi alıkoyan İsrail ordusu, hastane müdürü doktor Ebu Safiye'nin Hamas üyesi olduğundan şüphelenildiğini iddia etmişti.

İsrail tarafından ağır şartlar altında tutulduğu ve sağlık sorunları yaşadığı bilinen Ebu Safiye'nin işkence ve tıbbi ihmale maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

AA

  • selma

    29.04.2026 18:09:20

    Zalimler için yaşasın CEHENNEM !!!

  • S.topuz

    29.04.2026 09:04:15

    😭😭😭😡😤🌍🇪🇺😭🕋Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulama-ları,İŞGALLERİ, TEHDİTLERİ, SUİKASTLARI, Savunmasız ve suçsuz mâsum sivilleri rasge-le bombalamaları, katliam ve kıyımları,"Aç ve Susuz" bırak-maları, sadece Ortadoğu, İRAN,Lübnan,Suriye,Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK, DÜNYA BARIŞI ve HUZURU" için büyük bir "TEHLİKEveTEHDİT"mahiyeti taşımaktadır!Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAKettiği şekilde acelealmalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa,bunun sonu nereye va-racağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olanDünya âlem"Mercî- lere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çook geç olabilir, Allah mu-hafaza!😭🕊🌍🇪🇺🕋Eeey Âlem-i İNSANLIK,EeeeyÂlem-iİSLÂM, Eeeey AB,NATO, Ey BM,Ey RUSYA,ÇİN,JAOPON YA,ENDONEZYA! Daha ne zamana kadar seyredeceksi-niz ve "SUÇ ORTAĞI" olmaya devam mı edeceksiniz?Yetmedi mi?!😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺😭🕋😭🇹🇷😭🇮🇷😭🇵🇸😭

  • S.topuz

    29.04.2026 09:02:32

    😡😤😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺😭🕋 "Dinsizlik(HUKUKSUZLUK,ZULÜM,KATLİAM) cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken; âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadîr-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır; madem Kàdir-i Külli Şey' va'detmiş, elbette yapacaktır." Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat57 HAK, HUKUK, ADALET, İNSANLIK, SULH ve BARIŞ, REFAH ve HUZUR isteyenler acele bir ve beraber olup, bu sivil ve masumların Katliamlarını durdurmak zorunda! Aksini hayal bile etmeye hicab ediyorum. İnsanlığımızdan utanıyorum! Vesselâm!? ZULME RIZA ZULÜM'dür, KÜFRE rıza KÜFÜR olduğu gibi! Uyan eeey İNSANLIK, UYAAAN! ZÂLİMLER ve KÂTİLLER için yaşasın CEHENNEM! 😭🙌🌹🤲🌹🤲♥️🌙☝️😭🕋😭😭😭🕊🕊🕊😭🌍🇪🇺😭🕋😭🇹🇷😭🇷🇺😭🇺🇦😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸

