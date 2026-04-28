"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

"Gazze'de suyu kasıtlı olarak engellemesi soykırımın bir parçası"

28 Nisan 2026, Salı 14:47
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı suyu toplu cezalandırma silahı olarak kullandığını belirterek, "Filistinlilerden suyun kasıtlı esirgenmesi, İsrail'in soykırımının ayrılmaz bir parçası." ifadelerini kullandı.

MSF, İsrail'in Gazze'ye yönelik su kesintilerine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, İsrail'in Gazze'de su erişimini cezalandırma silahı olarak kullandığına işaret edilerek, "İsrail, Gazze'deki insanları sistematik olarak sudan mahrum bırakıyor ve toplu cezalandırma kampanyası yürütüyor." değerlendirmesi yer aldı.

İsrailli yetkililere Gazze'deki insanlara gerekli seviyelerde suyu derhal geri vermeleri çağrısı yapılan raporda, İsrail'in müttefiklerinin, su altyapısı ihtiyaçları dahil insani yardıma erişimi engellemeyi bırakması için İsrail'e baskı uygulamak üzere nüfuzlarını kullanması gerektiği belirtildi.

Raporda, "Filistinlilerden kasıtlı olarak suyun esirgenmesi, İsrail'in soykırımının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu, İsrail yetkililerinin suyu tekrar tekrar silah olarak kullanmasının münferit eylemler olmadığını, tekrarlayan, sistematik ve kümülatif bir modelin parçası olduğunu belgeliyor. Bu durum, sivillerin doğrudan öldürülmesi, sağlık tesislerinin tahrip edilmesi ve evlerin yerle bir edilerek kitlesel yer değiştirmeye zorlanmasıyla gerçekleşiyor. Bunlar birlikte, Gazze'deki Filistinlilere kasıtlı olarak yıkıcı ve insanlık dışı koşullar dayatılması anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu altyapı tamamen tahrip oldu. Gazzeliler, su ihtiyaçlarını dağıtım yapan tankerlerden karşılıyor. Gazze'nin Nuseyrat Kampı'ndaki Filistinliler, bidonlarını su doldurmak için kuyrukta bekledi.

"İsrail ordusunun açıkça tanımlanmış su kamyonlarına ateş ettiğini ve sondaj kuyularını yok ettiğini belgeledik"

İsrail'in, Gazze'deki su ve sanitasyon altyapısının neredeyse yüzde 90'ını yok ettiği veya hasar verdiği belirtilen raporda, bunlar arasında tuzdan arındırma tesisleri, sondaj kuyuları, boru hatları ve kanalizasyon sistemlerinin de yer aldığı kaydedildi.

Raporda, "MSF ekipleri, İsrail ordusunun açıkça tanımlanmış su kamyonlarına ateş ettiğini veya 10 binlerce insan için hayati önem taşıyan sondaj kuyularını yok ettiğini belgeledi." ifadesi yer aldı.

İnsanlara su dağıtılırken sık sık şiddet olayları yaşandığı da vurgulanan raporda, bu işlem sırasında Filistinliler ve yardım görevlilerinin yaralandığına ve ekipmanlarına zarar verildiğine işaret edildi.

MSF'nin kritik su ve sanitasyon malzemelerini getirme taleplerinin 3'te 1'inin reddedildiği veya cevapsız bırakıldığı belirtilen raporda, İsrail yetkilileri tarafından onaylanan birçok malzemenin daha sonra sınırda geri çevrildiğine yer verildi.

"Gazze'deki su altyapısını kasıtlı ve sistematik olarak yok ettiler"

Raporda görüşlerine yer verilen MSF Acil Durum Yöneticisi Claire San Filippo, "İsrail yetkilileri, su olmadan hayatın bittiğini biliyor ancak Gazze'deki su altyapısını kasıtlı ve sistematik olarak yok ettiler." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, suyla ilgili malzemelerin girişini sürekli olarak engellediğine dikkati çeken Filippo, "Filistinliler sadece suya erişmeye çalışırken yaralandılar ve öldüler. Bu yoksunluk, vahim yaşam koşulları, aşırı kalabalık ve çökmüş sağlık sistemiyle birleşince, hastalıkların yayılması için ortam oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 606
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.