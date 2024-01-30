Meydan okuyor ve kışkırtıyor

Batı Kudüs’te Bakan Ben-Gvir’in partisinin öncülüğünde, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Yahudi yerleşim yerleri kurulmasını teşvik etmek amacıyla Netanyahu hükümetinden bakanlar ile İsrail Meclis üyelerinin katılımıyla bir konferans düzenlendi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, konferansın, Uluslararası Adalet Divanı’nın kararlarına açık bir meydan okuma ve Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik aleni bir kışkırtma olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Filistin, Gazze Şeridi’nde ve işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yerleşim yerlerinin yeniden inşası sloganıyla, 11 İsrailli bakan ve iktidardaki sağcı koalisyondan 15 İsrail Meclisi üyesinin katılımıyla Kudüs’te düzenlenen yerleşim toplantısını en güçlü ifadelerle kınar” ifadesine yer verildi.

İsrailli aşırı sağcı bakanlar ve Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkını yerinden etmeye yönelik söylemleri ve tutumlarının da kınandığı açıklamada, söz konusu konferansın “çatışma sahasını alevlendirmek ve bütünüyle patlamaya yol açmak amacıyla iktidardaki İsrail sağının gerçek yüzünü, barış düşmanlığını, işgal ve yerleşime bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Haber Merkezi