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29 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Milyonlarca insan bu şartlardan mahrum

29 Mart 2020, Pazar
Koronavirüs salgınına karşı hükümetler ‘sosyal mesafeyi koru’ ve ‘evde kal’ çağrıları yapıyor, ancak yoksul ve yoğun nüfüslu ülkelerde milyonlarca insan fakir kenar mahallelerde iç içe, temizlik şartlarından mahrum bir şekilde yaşıyor.

Neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler içerisinde hijyenin ve sosyal mesafenin önemine vurgu yapılıyor ancak yoğun nüfuslu ve yoksulluğun fazla olduğu ülkelerde tedbirlere uymak pek mümkün olmuyor. DW’nin haberine göre salgının geniş çapta görüldüğü ülkelerde sokağa çıkma yasakları uygulanırken, çoğu ülkelerde de hükümetler sıkı tedbirlerle halkı evlerinde kalmaya yönlendiriyor, Ancak Mumbai, Rio de Janeiro, Dakka, Gazze ve Jakarta gibi kalabalık veya nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde bazı kentlerde sosyal mesafe tedbirlerini gerektiği gibi uygulanamıyor.  Hükümet sosyal mesafenin korunması çağrıları yapıyor, ancak kilometrekareye ortalama 47 bin 400 kişi düştüğü Dakka’da bunun sağlanması hayli güç. 

Bir mutfağı 22 kişi kullanıyor

Dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden Bangladeş’in başşehri Dakka’da bir gecekondu mahallesinde yaşayan Josna Begüm, kendileri için sosyal mesafenin “imkansız” olduğunu söylüyor. Bir çocuğuyla birlikte tek odada yaşayan Begüm, mutfağı ise mahalledeki 22 kişiyle birlikte paylaşıyor. Bangladeş hükümeti virüsün yayılmasını engellemek için ülke genelinde kısmî sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Endonezya’nın başşehri Jakarta’da yaşayan 74 yaşındaki Ebu Bekir üç kişilik ailesiyle beraber şehrin gecekondu mahallesinde derme çatma bir evde kalıyor. Oldukça yoğun nüfuslu bölgede sosyal mesafenin korunmasını mümkün görmüyor, “Kendimizi temiz tutmak daha önemli” diyor. Ancak su baskınlarından sık sık etkilenen bölgede bunu sağlamak da hayli güç.

Elektrik kesintileri evde oturmayı güçleştiriyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde ise 2 milyondan fazla Filistinli 360 kilometrekarelik bir alanda yaşıyor. Nüfusun çoğu işsiz. Bölgede bu hafta içerisinde ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından kafeler, restoranlar, düğün salonları kapatıldı; Cuma namazları iptal edildi. Halktan evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmamaları isteniyor. Ancak günde ortalama sekiz saat elektrik kesintisi yaşanırken, halkın evde oturması pek kolay olmuyor.

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