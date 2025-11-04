7 kişiden biri sosyal yardıma muhtaç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre her 7 kişiden biri sosyal yardım alıyor.

Nefes’in haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıkladığı verilerde 2012 yılında 2 milyon 171 bin 614 hane düzenli sosyal yardım alırken, 2024’te bu rakam 3 milyon 537 bin 185’e yükseldi. 2012 yılında Türkiye nüfusu 75 milyon 627 bin 384 kişi iken, 2024 yılı itibarıyla 85 milyon 664 bin 942’ye yükseldi. 12 yılda nüfus yalnızca yüzde 13 artarken, sosyal yardıma muhtaç hane sayısındaki artış yüzde 63 oldu.

Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü yıllara göre değişmekle birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2012’de 3.8 kişi, 2024’te ise 3.3 kişi olarak kabul ediliyor. 2012’de 2 milyon 171 bin 614 hane ile yaklaşık 8 milyon 251 bin 133 kişi düzenli sosyal yardım alıyordu. Bu, toplam nüfusun yüzde 10.9’una denk geliyor. 2024’te ise 3 milyon 537 bin 185 hane ile yaklaşık 11 milyon 672 bin 710 kişi düzenli sosyal yardıma muhtaç durumda. Bu da toplam nüfusun yüzde 13.6’sına karşılık geliyor.

Haber Merkezi