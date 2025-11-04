"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Emeklilikte yeni dönem başlıyor

04 Kasım 2025, Salı
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin 2026 Programı, yıllardır eleştirilen emekli maaşı bağlama sisteminin baştan aşağı yenilenmesini hedefliyor.

Yeni düzenleme ile sigortalılık süresi uzadıkça emekli maaşı arttırılacak; böylece uzun yıllar prim ödeyenler, emeklilikte hak ettikleri yüksek maaşı alarak sistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak. SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın gündeme taşıdığı 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hedefleri, sosyal güvenlik sisteminde tarihî bir dönüşüme işaret ediyor. Program, sosyal güvenlik yapısını daha kapsayıcı ve aktüeryal dengeyi güçlendirecek şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlıyor. Mevcut SGK sisteminde, özellikle Bağ-Kur’lular ve yüksek prim ödeyenler, düşük primle ya da kısmî şartlarla emekli olanlarla kök maaş bazında eşitlenmekten şikayet ediyordu. Bu durum, çalışanları emeklilik yaş şartı dolduğunda sistemi hızla terk etmeye ve erken emekliliğe yöneltiyor, bu da SGK’nın prim gelirlerini eritiyor ve aktif/pasif oranını düşürüyordu.

Ankara - anka

