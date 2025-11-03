Sudan’da insanî felâket

Sudan’ın Darfur bölgesindeki El-Faşir kentinin Hızlı Destek Güçleri (RSF) adlı paramiliter grup tarafından ele geçirilmesi, binlerce sivilin can verdiği büyük bir insanî felâkete yol açtı.

Sudan hükümeti, RSF’nin kente girdikten sonraki ilk iki gün içinde 300 kadını öldürdüğünü ve çok sayıda kadına cinsel şiddet uygulandığını açıkladı. Sudan’ın Darfur bölgesindeki El Faşir şehri, RSF’nin kontrolü tamamen ele geçirmesiyle birlikte büyük bir insanî felâketin merkezi haline geldi. Sudan Ordusu’nun Darfur’daki son büyük kalesi konumundaki şehre RSF’nin saldırıları sonrası binlerce sivilin öldürüldüğü, yüzlercesinin kaybolduğu bildirildi. İç savaşın mağduru siviller Öte yandan Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bir hafta önce Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Sudan’ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir’in kontrolünü ele geçirmesinin ardından şehirden ve çevre köylerden yaklaşık 71 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. AA

Okunma Sayısı: 317

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.