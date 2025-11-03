Yolsuzlukla mücadele mahkemeleri kurulsun

Türkiye’nin geleceğine dair reform değil, “devrim” niteliğinde beş temel dönüşüm çağrısında bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yolsuzlukla mücadele kapsamında “özel yetkili ihtisas mahkemeleri” kurulması teklifini gündeme getirdi.

Konuşmasında düşünce özgürlüğünden adalet sistemine, ekonomiden ahlâk ve zihniyet dönüşümüne kadar geniş değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, “Artık reform değil, beş alanda devrim yapmak lâzım. Radikal değişiklikler, cesaretle, kararlılıkla” ifadesini kullandı. Ankara - anka

