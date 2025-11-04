"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Asgarî ücret eridi - AKP, ülkeyi 2002’nin bile gerisine götürdü

04 Kasım 2025, Salı 14:13
DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), hazırladığı enflasyon raporunu yayınladı.

Raporda, "Türkiye'de birkaç yıldır devam eden yüksek enflasyon dar gelirlilerin ve işçilerin alım güçlerinin düşmesine yol açıyor. Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor" denildi. "Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Dahası enflasyon farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkiliyor. Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor" değerlendirmesi yapıldı. Asgarî ücretin enflasyon karşısında eridiği belirtilen raporda, "Yılın 10. ayında asgarî ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 322 TL oldu" bilgisine yer verildi.

23 yılını dolduran AKP, ülkeyi 2002’nin bile gerisine götürdü. Korkusuz’un haberine göre, 23 yıl içinde her gün biraz daha yoksullaşan vatandaş AKP sayesinde ‘boş tost’, ‘boş baklavayla’ bile tanıştı. Gıda fiyatları o kadar arttı ki, makarna sofranın baş tacı oldu. İktidarın “Eski Türkiye” adını verdiği dönemden bugüne Türk halkının hayatındaki en büyük değişim, içine girdiği yoksulluk batağı oldu. Bir zamanlar orta direk sayılan ve ikramiyesiyle ev alıp oğlunu evlendiren emekli, 23 yılın sonunda kuru ekmeğe muhtaç hale geldi. 

Okunma Sayısı: 255
