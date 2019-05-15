"Milyonluk geri dönüş" gösterileri bugün başlıyor

Hamas, Nekbe'nin 71. yılı dolayısıyla bugün başlayacak "milyonluk geri dönüş" gösterilerinin Filistin halkının, haklarına ve ulusal değerlerine bağlılığını vurguladığını bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yayımladığı yazılı açıklamada, "Filistin halkı, siyonist çeteler tarafından 1948 yılında tehcir edildiği topraklarına dönüş hakkından vazgeçmeyecek." mesajına yer verdi. Nekbe'nin 71. yılı dolayısıyla bugün başlayacak "milyonluk geri dönüş" gösterilerinin Filistin halkının, haklarına ve ulusal değerlerine bağlılığını vurguladığı kaydedilen açıklamada, "Filistinlilerin milyonluk gösteri düzenlemesi, geçen zamanın işgal güçlerine karşı direnişi durdurmayacağını, Filistin halkının haklarına olan bağlılığını ve güçlü iradesini zayıflatmayacağını kesin bir şekilde gösteriyor." ifadesi kullanıldı. Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe (Büyük Felaket)" olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor. AA

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