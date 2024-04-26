Adana-Mersin tren seferleri durduruldu

​Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep yüksek standartlı demiryolu hattı inşaatı nedeniyle, 2 yıl süreceği tahmin edilen ve vatandaşların güvenliği için, 22 Nisanda tamamen durdurulan, Mersin Tarsus Adana hattı tren seferleri konusunda Çukurova ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti başkanları birlikte bir açıklamada bulunarak Adana - Mersin Büyükşehir Başkanlarını göreve çağırdı.

Çukurova Gazeteciler Başkanı Cafer Esendemir ve Mersin Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe belediye başkanlarına yaptıkları çağrıda; Adana, Tarsus, Mersin birbirine entegre olmuş şehirler, binlerce kişi ulaşımını tren ile sağlıyordu, tren seferlerinin kaldırılması ile vatandaşlar çeşitli sıkıntılara maruz kalabilir bu nedenle Adana ve Mersin Büyükşehir belediyeleri karşılıklı Ring seferleri ile bu sorunu gidermelidir” dendi.

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