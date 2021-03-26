Mısır'daki tren kazasında ağır bilanço!

Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı belirtildi. Kazada 32 kişinin öldüğü, 66 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayın hemen ardından ölü ve yaralıların Suhac kentindeki devlet hastanelerine nakledilmesi için bölgeye 36 ambulansın gönderildiği aktarıldı. Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve olayda 22 kişi yaralanmıştı. AA

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