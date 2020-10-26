"Müslümanların haklarına saygı gösterilmeli"

Fransa’da, öldürülen öğretmen Samuel Paty’nin bir meslektaşı, ülkede islamofobinin artmasına tepki göstererek, Müslüman haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere, hükümet üyelerinin “ayrılıkçı ideoloji” şeklinde nitelemeleriyle bir süredir İslâm’ı hedef gösterdiği Fransa’da, öldürülen öğretmen Samuel Paty’nin bir meslektaşı, ülkede aşırı sağın yükselişiyle İslamofobinin artmasından dert yandı. Felsefe öğretmeni Alexis Dayon, Fransız Mediapart internet sitesinde yayımlanan blog yazısında, Paty gibi lisede düşünce hürriyeti derslerine girdiğini belirtti. Paty’nin öldürülmesinden sonra her türlü iletişim ağında, radikalleşmenin çözümünün aşırı sağcılıkta olduğuna dair bir kanaat paylaşıldığını ifade eden Dayon, peçeli bir kadın görünce korkuyla dolmayan ya da helâl reyonlarını terör aracı olarak görmeyenlerin, sağcılar tarafından “İslamo-solcu” olarak nitelendirildiklerini kaydetti.

İşlemedikleri suçlardan sorumlu olmamalı

Dayon, kendisinin bu gibi toplulukların varlığına inanmadığını, Müslümanlara bakınca haklarına saygı gösterilmesi ve işlemedikleri suçlardan sorumlu tutulmamaları gereken vatandaşlar gördüğünü aktardı. Müslümanların sözlerinin ya da eylemlerinin kendi belirttiklerinden başka anlamı olmadığına dikkati çeken Dayon, “Bir kadın, Allah’ı sevdiği için peçe taktığını söylerken, siz onun erkek baskısı sonucu peçe giydiğini belirtiyorsunuz. Bütün peçe takan kadınların Müslüman ataerkilliği savunduğu düşüncesiyle de kendinizde bu kadınlara karşı cadı avı başlatma hakkı görüyorsunuz.” diye konuştu.

İslamofobi karşıtlığı istenmiyor

Dayon, anayasadaki 1905 tarihli laikliğin İslamo-solcuları rahatsız etmediğini, aksine sağcılar tarafından değiştirilmek istendiğini vurguladı. “Size uymadığı için yasayı yeniden yazmak istiyorsunuz, bu durumda kim ayrılıkçı? İşin gerçeği, peçe giyen bir kadın, helâl reyonlar ya da İslamofobi’ye karşı çıkan bir yürüyüşün görüntüsü sizi kızdırıyor” ifadelerine yer veren Dayon, düşünce hürriyeti derslerinde öğrencilerine, özgür yaşamanın başkalarının özgürlüğünü tolere etmekle başladığını öğrettiğini vurguladı. Dayon, aşırı sağcılar ile fanatik bireylerin hoşgörüsüzlüğünün birbirinin yansıması olduğuna işaret ederek, “Onunki köktenci terörü, sizinki ise aşırı sağcı terörü besliyor. Nihayetinde ikisi de silâhlanıyor, bu savaş sizin ortak girişiminiz oluyor” yorumunu yaptı.

Ülkeyi geçen haftadan bu yana ırkçı bir sapıklığın sardığını anlatan Dayon, bir öğretmenin öldürülmesinin ardından, terör ve aşırıcılıkla kanunî bir mücadeleye girmek yerine, aklını kaybederek kamusal hürriyetleri kısıtlama, OHAL kanunlarını benimseme, anayasayı değiştirme ya da Müslümanlara şüpheyle bakma yönelimi olduğunu aktardı.