"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Myanmar'da hava saldırıları altında kanlı 'seçim'

29 Aralık 2025, Pazartesi 15:00
Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez yapılan genel seçimler için dün sandık başına gidilirken, ülkenin birçok bölgesinde hava saldırıları düzenlendi ve patlamalar meydana geldi.

Myanmar Now sitesinin haberine göre, darbeden sonra ilk kez yapılan ve ilk aşaması dün başlayan 4 haftalık genel seçimler devam ederken, ülkedeki pek çok bölgede ordu ile isyancı gruplara bağlı saldırılar gerçekleşti.

 

Seçimlerin başlamasından bir gün önce, 27 Aralık'ta, Sagaing bölgesinde iki askeri uçağın yol kenarındaki restoranları hedef alması sonucu en az 9 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Aynı gün Tayland sınırındaki Karen eyaletine bağlı Myawaddy'de yaşanan saldırılar sonucu bir kişi ölürken, yaklaşık 10 kişi yaralandı.

Seçim günü ise cunta güçleri Sagaing, Monywa, Budalin ve Myawaddy bölgelerinde hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Mandalay'da da roket saldırısı gerçekleştirilirken, meydana gelen patlamalarda iki kişi yaralandı.

Saldırıların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, seçim sandıklarının civarlarına asker sevk edildi.

Myanmar'da 25 Ocak 2026'ya kadar sürecek seçimlerin sonuçları tüm aşamaların tamamlanmasının ardından belli olacak.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) 2025 dünya raporunda, Myanmar’da darbeden sonra 27 binden fazla kişinin askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 6 bininin kadın ve 570'inin çocuk olduğu kaydediliyor.

Yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin büyük kısmı ülke içinde güvenli bölgelere sığınırken, yüz binlerce kişi Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.

AA

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DEAŞ'a yönelik Yalova'daki operasyonda 3 polisimiz şehit oldu - 6 terörist ölü ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltında

    Myanmar'da hava saldırıları altında kanlı 'seçim'

    'Ukraynalı askerlerin Donbas'tan çekilmesi lazım'

    Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 3 polis şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı

    48 özel okulun ruhsatı, "hayalet sınıf"lar sebebiyle iptal edildi

    "Futbolda bahis" soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Şanlıurfa'da içinde 4 kişi bulunan araç sulama kanalına düştü: Kurtarma çalışması başlatıldı

    Meksika'da yolcu treninin raydan çıktı: 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

    New Jersey'de iki helikopter havada çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    'Barış planının yüzde 90'ında mutabakata varıldı'

    'Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için "büyük ilerleme" kaydettik'

    Provokatör taşlandı

    Vicdan belgeseli ağlattı

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak

    İnternet sansürü hız kesmedi

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    Prof. Dr. Tüysüz, Marmara için bir kez daha uyardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı
    Genel

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak
    Genel

    Provokatör taşlandı
    Genel

    Vicdan belgeseli ağlattı
    Genel

    “Muhabbet fedaileri” Mersin’de buluşuyor
    Genel

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili
    Genel

    SDG entegrasyon istemiyor
    Genel

    'Doğu meselesi' güvenlikçi politikalarla çözülemez
    Genel

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.