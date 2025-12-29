Myanmar'da hava saldırıları altında kanlı 'seçim'

Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez yapılan genel seçimler için dün sandık başına gidilirken, ülkenin birçok bölgesinde hava saldırıları düzenlendi ve patlamalar meydana geldi.

Myanmar Now sitesinin haberine göre, darbeden sonra ilk kez yapılan ve ilk aşaması dün başlayan 4 haftalık genel seçimler devam ederken, ülkedeki pek çok bölgede ordu ile isyancı gruplara bağlı saldırılar gerçekleşti.

Seçimlerin başlamasından bir gün önce, 27 Aralık'ta, Sagaing bölgesinde iki askeri uçağın yol kenarındaki restoranları hedef alması sonucu en az 9 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Aynı gün Tayland sınırındaki Karen eyaletine bağlı Myawaddy'de yaşanan saldırılar sonucu bir kişi ölürken, yaklaşık 10 kişi yaralandı.

Seçim günü ise cunta güçleri Sagaing, Monywa, Budalin ve Myawaddy bölgelerinde hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Mandalay'da da roket saldırısı gerçekleştirilirken, meydana gelen patlamalarda iki kişi yaralandı.

Saldırıların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, seçim sandıklarının civarlarına asker sevk edildi.

Myanmar'da 25 Ocak 2026'ya kadar sürecek seçimlerin sonuçları tüm aşamaların tamamlanmasının ardından belli olacak.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) 2025 dünya raporunda, Myanmar’da darbeden sonra 27 binden fazla kişinin askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 6 bininin kadın ve 570'inin çocuk olduğu kaydediliyor.

Yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin büyük kısmı ülke içinde güvenli bölgelere sığınırken, yüz binlerce kişi Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.