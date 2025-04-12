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12 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı 4 bine yaklaştı

12 Nisan 2025, Cumartesi 15:44
Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar'da askeri yönetimin idari organı olan Myanmar Devlet İdare Konseyinden (SAC) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki depremde ölenlerin sayısının 3 bin 689, yaralananların sayısının da 5 bin 20'ye yükseldiği belirtildi.

Kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 140 kişi için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

AA

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