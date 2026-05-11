Oslo Anlaşması'nın iptali için verilen kanun teklifinin görüşülmesini erteledi

11 Mayıs 2026, Pazartesi 09:23
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talebiyle, Filistin yönetimiyle 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın iptal edilmesini öngören kanun teklifinin görüşülmesinin ertelendiği belirtildi.

Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu’nun koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinden kadın Milletvekili Limor Son Har-Melech tarafından Oslo Anlaşması'nın iptali için sunulan kanun teklifinin görüşülmesi ertelendi.

Haberde, sunulan kanun teklifinin İsrail Meclisi'ndeki yasama komitesinde ele alınması, Netanyahu'nun talebiyle ertelendiği aktarıldı.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in erteleme fikrine destek verdiği belirtilen haberde, Levin'in ertelemenin kanun teklifine itiraz manasına gelmediğini ifade ettiği kaydedildi. Levin, "Sonuçta benim vakıf olmadığım meselelere vakıf olan bir başbakan var. Tartışma, başbakanın onayına kadar ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail Hükümet Sekreteri Yossi Fuchs'un ise kanun teklifiyle ilgili olarak "Amerikalılarla işbirliğinin gerekli olduğunun farkına varmalıyız." uyarısında bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de konuya ilişkin, "Herkes Oslo Anlaşması'nın aptallığının farkında. Filistin yönetimi terörü destekliyor ve bunun için çağrıda bulunuyor. Bazı değişiklikler yaptık ama daha fazlası yapılabilir. Daha ileriye itmek en iyisidir ve bunun bir fırsat olduğuna inanıyorum." ifadeleriyle yasaya destek verdi.

Milletvekili Har-Melech, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Filistin devletinin kurulmasını engelleme sözü verdik ve şimdi A ve B bölgelerinde yerleşimi teşvik etme ve felaket niteliğindeki Oslo Anlaşmalarını iptal etmenin vakti." ifadelerini kullanmıştı.

Har-Melech, söz konusu yasal düzenlemeyi mevcut durumun düzeltilmesine yönelik "ilk ve gerekli adım" olarak nitelendirmişti.

Oslo anlaşması

Oslo veya 1. Oslo olarak da bilinen "geçici öz yönetim düzenleme ilkeleri bildirgesi" anlaşması, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen görüşmelerin ardından 13 Eylül 1993'te dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat arasında ABD'nin başkenti Washington’da imzalanmıştı.

Anlaşmayla, taraflar arasında yıllardır süren çatışmanın sona ermesini, önce geçici Filistin Yönetimi’nin kurulması ve 1999 yılında da bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasıyla adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılması hedeflenmişti.

Birincisini takiben, 28 Eylül 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

AA

