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29 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

NATO, Afganistan'dan çekiliyor

29 Nisan 2021, Perşembe 21:25
NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu güçlerinin, ülkeden çekilmeye başladığı bildirildi.

Açıklamada bulunan NATO yetkilisi, NATO müttefiklerinin 1 Mayıs itibarıyla Afganistan'dan çekilme konusunda 14 Nisan'da karar aldığını hatırlatarak, "Bu çekilme başladı." dedi.

Çekilmenin intizamlı, koordineli ve özenli bir süreç olacağını vurgulayan NATO yetkilisi, "Askerlerimizin güvenliği her aşamada en büyük öncelik olacak. Personelimizi korumak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz." ifadesini kullandı.

NATO yetkilisi, asker sayıları ve hangi ülkenin askerlerinin ne zaman çekileceği konusunda takvim vermedi ancak çekilmenin birkaç ay içinde tamamlanacağını ifade etti.

Yetkili, çekilme sırasındaki herhangi bir Taliban saldırısına "güçle karşılık verileceğini" vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede sayıları 2 bin 500 civarında olan Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlayacağını ve çekilmenin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını açıklamıştı. ABD'li yetkililer, geçen hafta askeri teçhizatları ülkeden çıkarmaya başladıklarını belirtmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının 14 Nisan'da yaptığı toplantı sonrasında müttefiklerin Afganistan'dan 1 Mayıs'tan itibaren çıkılması konusunda birlik içinde olduğunu söylemişti.

Afganistan'da 10 bine yakın NATO askeri bulunuyor.

AA

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