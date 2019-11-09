NATO uçakları, Rusya sınırlarında keşif uçuşu yaptı

ABD insansız hava aracı ve İngiliz savaş uçağı Rusya sınırlarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.

PlaneRadar uçuş gözlem portalının verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RQ-4B-40 Global Hawk insansız hava aracı sabah saat 06.00’da (TSİ) Sicilya Adası’ndaki Sigonella NATO üssünden havalandı. Romanya hava sahasını geçen uçak, saat 08.15’de Ukrayna’nın güneydoğusunda keşif uçuşu gerçekleştirerek saat 14.25’te Karadeniz’e yöneldi. Global Hawk, Kırım kıyıları yakınlarında da uçuş gerçekleştirdi. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing RC-135W Rivet Joint elektronik keşif uçağı, bugün saat 17.25’te (TSİ) Mildenhall hava üssünden kalkarak Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi etrafında keşif uçuşu yaptı.

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