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29 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Netanyahu da “trajik hata” dedi

29 Mayıs 2024, Çarşamba 00:37
İsraİl Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırının “trajik hata” olduğunu öne sürdü.

Vahşete tepki yağıyor

 

Netanyahu, İsrail Meclisi’nde yaptığı konuşmada, ülkesinin 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına değindi. Netanyahu, saldırıyı araştırdıklarını ifade etti. İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Batı Kudüs’teki İsrail Meclisi’nde Netanyahu’nun genel kurula hitabı sırasında, Gazze’deki İsrailli esirlerin yakınları pankartlarla eylem yaptı. Meclis’te ziyaretçilerin bulunduğu kısımda pankart açan İsrailliler, esirlerin yüzlerinin bulunduğu bir pankartta “Gözlerinin içine bakın” yazısıyla Netanyahu’ya tepki gösterdi. İsrailli esir yakınları, Netanyahu’nun konuşması sırasında, “Şimdi hepiniz” sloganı atarak, tüm İsrailli siyasetçileri esirleri kurtarmaya çağırdı.

 

AA

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