ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2025 PAZAR

İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor

21 Eylül 2025, Pazar
DEVA lideri Ali Babacan, iktidarı eleştirerek, “Dindar retorikle yanlış muamele aynı pakette olduğu zaman özellikle gençlerde dinden soğumayı da beraberinde getiriyor” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da gazetecilerin sorularını cevapladı.

İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olmasına dikkat çeken Babacan, “Dindar retorikle yanlış muamele aynı pakette olduğu zaman özellikle gençlerde dinden soğumayı da beraberinde getiriyor. Çünkü bakıyor, muameleye bakıyor gençler. Ya Müslümanlık buysa ben onlar gibi olmak istemiyorum diyorlar. Bu çok büyük bir tehlikedir Türkiye için” ifadelerini kullandı.

Erdoğan “korku siyaseti” izliyor 

Babacan, iktidarın başarı üretemediği için toplumu korkutarak destek aradığını savunarak, “Artık umut siyaseti bitti. AK Parti için, Sayın Erdoğan için umut siyaseti bitti. 10 yıldır korku siyasetiyle yönetiliyor” ifadelerini kullandı. Tutukluluğun istisna olması gerektiğini belirten Babacan, Erdoğan’ın da geçmişte tutuksuz yargılandığını hatırlattı. 

Demokrasi tehlikede

Demokraside ciddi bir kriz olduğunu söyleyen Babacan, “Popülist otokrat liderler çoğalıyor. Ve özellikle bu güvenlik riskleri de popülist otokrat liderleri besleyen bir zemin de oluşturuyor pek çok ülkede. ‘Kardeşim tehlike altındayız. Ne demokrasisi ne hukuku. Aklıma geleni yaparım siz bana destek verin ben de ülkeyi kurtarayım’ önerisi geniş kitlelerde kolay kabul görebiliyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomi için de adalet şart

Karar’ın haberine göre, Babacan, ekonomiye dair değerlendirmelerinde adalet vurgusu yaptı: “Ekonomik açıdan baktığımızda zaten hukuk ve adalet olmayınca ekonomi olmaz. Hep söylüyoruz. Olmuyor da, olmayacak da. Bunların tahrip edildiği, kuralların yok sayıldığı bir ülkede ekonomide olumlu sonuç beklemek beyhude. Ülkede bir kriz var mı? Bir yoksul krizi var. Bir gelir ve servet dağılımı krizi var.”

Haber Merkezi 

