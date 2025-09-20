“Biz bu ülkenin üvey evlâdı değiliz”

Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı İskenderoğlu, bu yıl kuraklıktan olumsuz etkilenen hububat üreticileri adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

İskenderoğlu, ziraî don sebebiyle meyve üreticilerine verilen desteklerin hububat üreticilerine de sağlanmasını talep ederek, “Biz bu ülkenin üvey evladı değiliz” dedi. Kuraklık sebebiyle zarar gören üreticilere dönüm başına 500-750 lira destek verilmesini isteyen İskenderoğlu, aksi takdirde 2026 yılında üretim yapılamayacağı uyarısında bulundu. Diyarbakır - Anka

