ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Gazze tehcirin merkezinde

20 Eylül 2025, Cumartesi 22:53
UNOCHA Sözcüsü Jens Laerke, “Gazzelilerin mecburî göçü sürüyor. Sadece geçen ay 200 bin, 14-17 Eylül arasında ise 56 bin kişi yerinden edildi” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze’de yerinden edilenler ile ilgili soruyu cevapladı. Mart ayında Gazze Şeridi’nde ateşkesin son bulmasından bu yana 1 milyondan fazla yerinden edilme kaydedildiğini belirten Laerke, “Sadece geçen ay 200 bin, 14-17 Eylül arasında ise 56 bin kişi yerinden edildi. Bu sayı, şu anda dahi artıyor. Bu, korkunç bir hız, sıklık ve ölçekte bir yerinden edilme ve Gazze şehri tam da bunun merkezinde” ifadelerini kullandı.

“Yardım kuruluşları çaresiz durumda”

Gazze şehrindeki sivillerin son hayat hatlarının kesildiğini bildiren Laerke, “Askerî (saldırılar) operasyonlar yoğunlaştıkça insanlar öldürülüyor, zorla göç ettiriliyor ve kıtlığın zaten doğrulandığı bir şehirde hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor” değerlendirmesinde bulundu. “Yardım kuruluşları çaresiz durumda” ifadelerini kullanan Laerke, kalmayı seçen veya göç eden sivillerin korunması çağrısında bulundu.

***

Ürdün üzerinden giden yardımlara İsrail engeli

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in,  Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü yakınlarında 2 askerin öldüğü saldırı sebebiyle Ürdün’den Gazze’ye yardım geçişinin durdurulmasını emrettiği belirtildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Zamir’in, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü’nde incelemelerde bulunduğu kaydedildi. Zamir’in, bölgede inceleme yaptığı sırada şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: “Dün burada 2 askerimiz öldü. Bu tehlikeli ve korkunç bir olay. Bunu derinlemesine soruşturmamız ve ders çıkarmamız gerekiyor.”

 

AA

