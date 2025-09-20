YÖK: Üniversitelerde ilk ders Gazze

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden açılış törenlerinde ve derslerinde Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerinin gündem yapılmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere gönderilen yazıda, İsrail’in iki yıla yakın bir süreden beri Gazze’de, çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef alarak, hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşî katliamın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği belirtildi ve “Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegâne temennimizdir” ifadelerine yer verildi. Yazıda, yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim yılı açılış töreninde ve açılış derslerinde bu hususun da gündem yapılmasının insanî ve vicdanî görev olduğu vurgulanarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi. Adnan Solmaz - Ankara

