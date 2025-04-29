Netanyahu iyice küstahlaştı - Filistin'den küstahlığa cevap!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde görev yapan bir dizi büyükelçiyle bir araya geldi.

Netanyahu, büyükelçilerle yaptığı görüşme sırasında, “Filistin devletinin kurulmasıyla barışın geleceği fikri saçma bir fikirdir. Bunu Gazze’de denedik. Bizi yıkmaya çalışan bir rejimin yerine aynı hedef için çalışan başka bir rejimi getirmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

İsrail Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı, “İsrail ile Filistinliler arasında barışın önündeki temel engelin Arap dünyasının bir kısmının hâlâ Yahudî devletini tanımayı reddetmesi olduğunu” savundu.

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Bağımsız Filistin barışın anahtarıdır

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Filistin devletinin kurulmasını “saçma” bir fikir olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sosyal medya hesabından cevap verdi.

Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh, “Filistin devleti, güvenlik, barış, istikrar ve refahın anahtarıdır. Saçma olan, İsrail’in devam eden işgali, suç işleme ve uluslararası hukuku ihlâl etme konusundaki ısrarıdır” dedi. İsrail işgalinin son bulacağına işaret eden Şeyh, “Filistin’deki en küçük zeytin ağacının ömrü, mutlaka ortadan kalkacak olan bu işgalden daha uzundur” ifadelerini kullandı.