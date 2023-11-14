"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Netanyahu'nun görevden alınması tartışılıyor

14 Kasım 2023, Salı 23:02
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması konusunda partisi Likud içinde bile tartışmaların olduğu belirtildi.

İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun geleceği, Gazze savaşıyla birlikte Likud Partisinden bakanlar ve milletvekilleri arasında da tartışılmaya başlandı.

Likud üyesi bakanlar ve milletvekillerinin, Netanyahu'dan güvenoyunu çekerek başbakanlıktan düşürmeyi ve yeni bir liderle yola devam etmeyi görüştüğü aktarıldı. Ayrıca bu konunun muhalefet liderleri tarafından da istişare edilmeye başlanmasının durumun ciddiyetini gösterdiğine işaret edildi.

Likud milletvekillerinin neden böyle bir tutum içine girdiğine de değinilen haberde, Netanyahu'nun partinin başında kalması ve gelecek seçimlerde hezimete uğraması durumunda söz konusu milletvekillerinin birçoğunun artık siyasi sistemin önemli bir parçası olamayacakları öngörüsüyle hareket ettiği kaydedildi.

Haberde, dolayısıyla bir grup milletvekilinin Gazze'deki savaşın tamamlanmasının ardından güvenoyunu çekme yönünde adım atma olasılığını incelediği ifade edildi.

Böyle bir durumda hükümete, seçimlerde aday olmayacak, Likud içinden öne çıkan bir ismin başkanlık etmesinin beklendiği aktarılan haberde, Netanyahu'nun bu girişimi engellemek için yeterli zamanı olacağı için bu durum "karmaşık bir siyasi adım" olarak nitelendirildi.

İsrail'deki son kamuoyu yoklamaları, Netanyahu ve lideri olduğu Likud Partisinin güç kaybettiğini, buna karşılık Ulusal Birlik Partisi ve lideri Benny Gantz'ın yükselişte olduğunu gösteriyor.

AA

Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlık Bakanı Koca'dan ''diyabet'' uyarısı

    Netanyahu'nun görevden alınması tartışılıyor

    Hollanda’da üniversitelerin İsrail’e tavır alması istendi

    İtalya’dan barış gücü teklifi

    Yahudiler: Filistin’le dayanışma içindeyiz

    Üretim daraldı raf fiyatları arttı

    Başkan Joe Biden ve yönetimine dava açıldı

    Filistinliler için yeni bir devlet kuralım

    80 siyasi liderden UCM'ye çağrı: "İsrail'in soykırımını" durdurun, katilleri yargılayın!

    "Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla soykırım ve gaddarlık"

    ABD'li 100 diplomattan Biden'ın İsrail politikasına eleştiri ve Blinken'den Gazze itirafı

    Tüm dünyaya çağrı: 'Gazze'de her geçen dakika hastalar ölüyor!'

    Şehit Polis Lütfü Baykar, Bitlis'te dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Dijital dünyadaki en büyük 10 riskten 1'i ''siber saldırılar'' - "Zararlar milyar dolarlar seviyesinde"

    İstanbul'da rahmet sevinci

    Gazze'ye hava saldırıları gece boyunca da devam etti

    Kahramanmaraş’ı geziyorum

    Diyarbakır’da Gazzeye destek kahvaltısı ve seminer programı

    İsrail’e tepki yine lafta kalıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yerli ve millî hukuk” derken asıl hedef
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hulûsî Beyin Dersim hatıraları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ene nasıl bir anahtardır?
    İbrahim Aktaşcı

    AKP’nin müzesindeki kupalar
    Cevher İLHAN

    Yargı üzerinden “hukuk tanımazlık”
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i hak neden ihtilâfa düşüyor?
    Meryem Çelik

    Kahramanmaraş’ı geziyorum
    Güler Aslan

    Diyarbakır’da Gazzeye destek kahvaltısı ve seminer programı
    Süeda Yaşar

    Hutbe-i Şamiye

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.