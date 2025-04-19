"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

'Neye mal olursa olsun İran'a saldıracağız'

19 Nisan 2025, Cumartesi
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'a yönelik saldırı tehdidini yineleyerek "neye mal olursa olsun İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyeceklerini" belirtti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırı planlarının Donald Trump tarafından reddedildiği iddialarının dün basına yansımasının ardından Savunma Bakanı Katz, İran'ın nükleer tesislerine saldırı mesajı verdi.

 

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde ilgili tüm taraflarla İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyecek net bir politika yürütmeye kararlı olduklarını savunan Katz, İran'a saldırı düzenleyebileceklerine işaret etti.

İran'a saldırı planlarının tartışıldığı dönemde, İsrail devlet televizyonu KAN dün, ABD'nin sığınak delici bomba taşıyan 9 nakliye uçağıyla ülkeye askeri mühimmat sevkiyatı yaptığını bildirmişti.

Trump'ın İsrail'in saldırı planını reddettiği iddia edilmişti

The New York Times gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in Tahran yönetiminin nükleer tesislerini vurmak dahil mayıs ayında İran'a karşı büyük bir saldırı gerçekleştirilmesi planını Beyaz Saray'a ilettiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in saldırı planını reddederek İran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği ifade edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Trump'ın, İsrail'in mayıs ayında İran'a saldırma planını reddettiği" yönündeki haberi yalanlamamıştı.

Trump ise İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda acelesinin olmadığını söylemişti.

AA

Okunma Sayısı: 368
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi ABD'yi şiddetle kınadı: Yemen'deki saldırı bir "savaş suçu"

    Keyfi kararlar hukuk ve ekonomiyi bozdu

    Pentagon: Suriye'deki asker sayımız 1000'in altına düşürülecek

    ABD'nin Yemen-Hudeyde'ye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 80'e yükseldi

    Gazzeli çocuğun “haykıran portresi” yılın fotoğrafı seçildi

    Gazze esir kampı gibi

    Yüksek faiz vatandaşı ezer

    Yeni Asya Neşriyat'tan emsalsiz bir eser! - Risale-i Nur Açıklamalı Kur'ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli

    'Neye mal olursa olsun İran'a saldıracağız'

    ABD'den Suriye'ye ilişkin seyahat uyarısı

    Üç kişiden biri haber kanallarına güvenmiyor

    Reel sektör de “önce hukuk” diyor

    Galatasaray, Bodrum FK engelini de kayıpsız aştı

    Gazze’de sağlık hizmetleri durdu

    Rümeysa Öztürk’ün tahliyesine red

    Avrupa sellere ve sıcak hava dalgalarına hazırlanmalı

    Hafızlık Yarışması Türkiye finali Erzurum’da yapıldı

    Kütahyalı, adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    'Kanal İstanbul su kaynaklarına darbe vuracak'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis hâkim, hükümet hizmetkâr
    Faruk RİFAİOĞLU

    Güneşin altında değişen bir şey yok
    Cevher İLHAN

    “Korsanlık…”
    Faruk ÇAKIR

    Trump’lar varsa, Obama’lar da var!
    Ali FERŞADOĞLU

    Kime ne yakışır?
    Genel

    Gazzeli çocuğun “haykıran portresi” yılın fotoğrafı seçildi
    Genel

    Keyfi kararlar hukuk ve ekonomiyi bozdu
    İbrahim Günaydın

    70 yaşında öldü, 15 yaşında gibiydi
    Ahmet Said Aydil

    Bitmek bilmeyen bir dizi: Başörtüsü yasakları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.