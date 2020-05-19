Normalleşme ikinci aşamada

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri kademeli olarak kaldıran Avrupa ülkeleri, “normale dönüş” sürecinde ikinci kapsamlı adımı atıyor.

Normalleşme ile birlikte İtalya’da kişisel bakım ve estetik merkezleri, kuaförler, restoranlar, pastaneler yeniden açıldı. Ülkede ayrıca kilise, cami ve sinagog gibi ibadethaneler ile mağazalar da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla tekrar faaliyete geçiyor. Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin aldığı yeni kararlara göre, ülkedeki okullar sıkı tedbirler altında ve kademeli olarak tekrar eğitime başlıyor. Müze ve hayvanat bahçeleri de gerekli tedbirleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak şartıyla yeniden açılacak. Kütüphaneler de aynı koşullar altında hizmet verebilecek. İspanya’da 4 Mayıs’ta yürürlüğe giren kademeli normalleşme süreci bölgelere göre farklılık gösteriyor. Ölü ve vaka sayılarına göre ülkedeki 17 özerk yönetim için ayrı planları hazırlıyor. Almanya’da tedbirlerin kaldırılması eyaletlerin sorumluluğuna bırakılırken, normalleşme süreci de bölgelere göre farklılıklar gösteriyor. Sabah, öğle ve ikindi namazlarının kılınmasına izin verilen camiler, ibadete açıldı. Ülkede ayrıca kara sınırlardaki kontrollerin gevşetilmesine ve Lüksemburg sınırında kontrollerin tamamen kaldırılmasına karar verildi.