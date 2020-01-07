Ortadoğu’da taraflara itidal çağrısı: Gerilimi tırmandırmayın

ABD’NİN İRANLI KOMUTANI VURMASIYLA YÜKSELEN TANSİYONUN KARŞILIKLI TEHDİTLERLE TIRMANMASI ENDİŞEYLE TAKİP EDİLİYOR.

Tehditlerin sonu gelmiyor

İRANLI yetkililer Süleymani suikastına askerî bir cevap vereceklerini ve karşılık görmeleri halinde İsrail’i de vuracaklarını söylerken, İran saldırırsa orantısız mukabelede bulunacaklarını belirten Trump, Meclisin “ABD askerleri ülkeden çıkarılsın” kararı aldığı Irak’a da “ağır yaptırım” tehdidinde bulundu.

Sıcak çatışmaya dönüşmesin

İRAN krizini sıcak çatışmaya dönüştürecek tahriklerin Suriye, Filistin, Yemen ve Libya eksenli gerginlik ve çatışmaların devam ettiği bölgedeki ateşi daha da alevlendireceği vurgulanırken, Almanya, Fransa ve İngiltere ile Körfez İşbirliği Konseyi taraflara “gerilimi düşürme, sükûnet ve itidal” çağrısı yaptı.

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Gerilimi tırmandırmayın

İRAN İLE ABD KARŞILIKLI RESTLEŞİRKEN, BÖLGEDEKİ VE DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİ İKİ TARAFA DA GERİLİMİ TIRMANDIRICI BEYAN VE EYLEMLERDEN UZAK DURMALARI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Almanya, Fransa ve İngiltere Körfez’de itidal çağrısı yaptı. Ülkeler İran'ı herhangi bir şiddet eyleminden kaçınmaya ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadaki sınırlamalara uymaya çağırdı.

Tansiyon düşürülmeli

ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla Irak'ta öldürmesinin ardından tırmanan gerginlik nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortaki bir açıklama yayınladı. Üç lider ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinin ardından bölgede artan gerilim nedeniyle "tansiyonun acilen düşürülmesi" gerektiğini belirtti. Açıklamada "Bütün tarafları itidalli olmaya ve sorumluluk almaya çağırıyoruz. Irak'taki mevcut şiddet sarmalı durdurulmalı" denildi. Açıklamada üç ülke ayrıca tüm taraflarla görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını belirtti.

Trump’tan Irak’a tehdit: Ağır yaptırım uygularız

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Parlamentosu’nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, “(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır.” dedi.

‘Pakistan savaşın parçası olmayacak’

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran Dışişleri Bakanlarıyla ABD-İran arasında yaşanan gerginliği görüştü. Çatışmaları önleyici ve gerilimi düşürücü adımlar atılması gerektiğini ifade eden Kureyşi, Pakistan topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılamayacağını ve Pakistan’ın çatışmanın değil barışın tarafı olacağını vurguladı. Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, “Pakistan, başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek.” dedi. ARY News televizyonuna konuşan Gafur, İran ile ABD arasında çatışma yaşanması durumunda Pakistan’ın savaşın parçası olmayacağını söyledi.

Süleymani memleketinde defnedildi

Bağdat’daki ABD operasyonunda öldürülen Kasım Süleymani için İran’ın başkenti Tahran’da cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazını İran Dini lideri Ayetullah Hamaney kıldırdı Süleymani’nin cenazesi Tahran Üniversitesi’nde yapılan törenin ardından Azadi Meydanı’na götüldü. Meydanda yapılan son törenin ardından Süleymani’nin cenazesi bugün memleketi Kirman’da defnedildi.

‘ABD girişimde bulunursa İsrail’i vururuz’

Entekhab haber sitesine göre, Tahran’daki Musalla Camisi’nde Kasım Süleymani’yi anma programında konuşan eski Devrim Muhafızları Komutanı Rızayi, “Trump ve askerlerinden intikam alacağız, bunda şüphe yok. Eğer Trump, buna karşılık söylediği gibi bir saldırıda bulunursa, bu durumda emin olun Hayfa ve İsrail’in önemli merkezlerini yerle bir ederiz.” dedi. Sputnik’teki habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Süleymani’yi öldürme emrini vererek uluslararası hukuku çiğnediğini vurgulayan Rızayi, “Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi. Biz, ABD’nin bölgeden tamamen çıkartılması konusunda mücadele vereceğiz ve Kasım Süleymani’nin yolunu sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Washington - aa