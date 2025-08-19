Beyoğlu Belediye Başkanı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İBB’ye yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de olduğu 45 kişi, 15 Ağustos sabahı gözaltına alınmıştı. İnan Güney’in de olduğu 45 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık, İnan Güney ve 19 kişi hakkında tutuklama talep etti. 24 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve beraberindeki 8 kişi tutuklanırken, 24 kişi adlî kontrolle serbest bırakıldı. AA

Okunma Sayısı: 197

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.