"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Sındırgı'da 4 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşti

20 Ağustos 2025, Çarşamba 15:34
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından, bölgede 4 bine yakın artçı sarsıntı yaşandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve doğrudan Sındırgı Fayı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Bu süreçte bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu aktaran Sözbilir, "Ana şoktan sonra yaklaşık 4 bin civarında artçı deprem yaşandı. Burası Sındırgı fayının olduğu bir bölge. Aynı zamanda hemen batı kısmında Gelenbe fayı dediğimiz bir fay var. Bu fay kuzey-güney uzanımlı bir fay. Büyük olasılıkla deprem olduktan sonra Gelenbe fayı bir bariyer gibi de davranmış olabilir. Onun için yırtılma tamamen doğuya doğru ilerlemiş durumda. Yaklaşık 10-12 kilometre uzunlukta bir fayın kırıldığını söyleyebiliyoruz. Yapılan çalışmalar deprem etkinliğinin yavaş yavaş azaldığını gösteriyor. Belli zamanlarda bir deprem fırtınası şeklinde gelişiyor. Birkaç hafta içinde bu deprem aktivitesinin iyice azalması bekleniyor." dedi.

"Vatandaşın panik yapmaması gerekiyor"

Hasan Sözbilir, Gelenbe fayının depremlerinin sonlandığı yerde kuzey güney yönlü uzandığını ifade etti.

Bu dönemde ilk günlerde Gelenbe fayının da kendi içinde birkaç deprem ürettiğini aktaran Sözbulur, "Belli bir transfer sonucunda depremler oluştu. Ama belli ölçeklerde transferi devam ederse Akhisar, Kırıkağaç, Balıkesir taraflarına doğru belli ölçeklerde yine depremler gelişebilir. Vatandaşın panik yapmaması gerekiyor. Belli ölçeklerde dar bir alanda lokal bir deprem aktivitesi olduğu için. Bir de birden fazla fay olduğu için belli zamanlarda bir deprem fırtınasına dönüşebilir. Ama deprem büyüklüğü 5'i aşamayacaktır. Dolayısıyla halkın panik havasından çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Sözbilir, Sındırgı fayında meydana gelen depremlerin İstanbul'daki fayları etkilemeyeceğini vurguladı.

Sındırgı'da meydana gelen depremin yıkım sınırında olduğunu anlatan Sözbilir, şöyle devam etti:

"O yüzden fazla bina yıkılmadı. Sadece bir tane bina yıkıldı biliyorsunuz. Ama hasar gören bina sayısı 1000'i bulmuş durumda. Tabii oradaki yapı stoku da olması gerektiği gibi iyi bir yapı değil sonuçta. Ama yeni yapılan evlerin belli bir sağlamlıkta olduğunu gözlemleyebildik. Özellikle TOKİ konutları. Kırsal alanlarda köy evlerinde hasar biraz daha fazla. Orada normalde işte yığma dediğimiz yapı tipi olduğu için Türkiye'de yeni bir oluşum başlatılabilir. O evlerde sadece kenarlara çelik direkler çıkacak şekilde belli bir dayanımı arttırıcı, güçlendirici nitelikte bazı önlemler alınabilir diye düşünüyorum."

AA

Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hac kayıt yenileme için son gün 5 Eylül

    Sındırgı'da 4 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşti

    İsrailli yerleşimciler Suriye'de yeni bir yerleşim birimi oluşturma girişiminde bulundu

    Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölü sayısı 2 ayda 746'ya yükseldi

    "Batı, Filistin'i tanımayı, tanıyacak bir Filistin kalmayana kadar bekletiyor"

    İsrail, Gazze'yi işgal planını onayladı - 60 bin yedek askeri göreve çağıracaklar

    Netanyahu'yu "savaş kahramanı" ilan etti!

    ABD'de Erin Kasırgası alarmı

    Okul Servis Araçlarında yeni dönem

    Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Avustralya’dan İsrailli siyasetçinin vizesine iptal

    Emekli hekimler de zor geçiniyor

    Yılda 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor

    Kuraklık değil, yönetim krizi

    "Geleceğin dünyası, dünyanın geleceği"

    Araçlarda zorunlu takip sistemi dönemi

    “Çocuğum dersanede kalmak istemiyor” (2)

    Yarın çok geç olacak

    Beyaz Toroslu eylem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Araçlarda zorunlu takip sistemi dönemi
    Genel

    Emekli hekimler de zor geçiniyor
    Genel

    Kuraklık değil, yönetim krizi
    Genel

    Avustralya’dan İsrailli siyasetçinin vizesine iptal
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yılda 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor
    Genel

    Netanyahu'yu "savaş kahramanı" ilan etti!
    Genel

    Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Okul Servis Araçlarında yeni dönem

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.