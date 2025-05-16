Pakistan, Hindistan'ın nükleer silah açıklamalarını kınadı

Pakistan, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in, Pakistan'ın nükleer silahlarının, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (IAEA) gözetimi altına alınması gerektiğine ilişkin ifadelerini kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Singh'in ifadeleri "sorumsuzca" şeklinde nitelendirildi. Pakistan'ın konvansiyonel kabiliyetinin, Hindistan'ı "caydırmaya yeterli olduğu" belirtilen açıklamada, Singh'in, Pakistan'ın nükleer silahlarının, IAEA'nın gözetimi altına alınması gerektiğine ilişkin ifadelerinin kınandığı kaydedildi. Açıklamada, Singh'in ifadelerinin IAEA'nın sorumluluklarını ve etki alanını bilmediğine işaret ettiği öne sürülerek, "Hiç değilse IAEA ve uluslararası toplum, Hindistan'da nükleer ve radyoaktif materyaller dahil, tekrarlanan hırsızlık ve yasa dışı ticaret olaylarından endişe duymalı." denildi. Hindistan Savunma Bakanı Singh, 7-10 Mayıs tarihlerindeki "Sindoor Operasyonu" sonrasında Cammu Keşmir bölgesini ziyaretinde yaptığı açıklamada "Pakistan'ın nükleer silahlarının, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun gözetimi altına alınması gerektiğine inanıyorum." demişti. Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı. İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti. AA

Okunma Sayısı: 821

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.