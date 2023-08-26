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26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Panama Kanalı'ndaki geçiş sınırlaması bir yıl uzatıldı

26 Ağustos 2023, Cumartesi
Atlantik Okyanusu'nu Pasifik Okyanusu'na bağlayan Panama Kanalı'nda kuraklık nedeniyle uygulanan geçiş sınırlamasının süresinin bir yıl uzatıldığı bildirildi.

Panama Kanalı yetkilileri, kuraklığın su seviyesini düşürmesi nedeniyle kanaldan gemi geçişlerinin bir yıl daha sınırlandırılacağını duyurdu.

 

Panama Kanalı İdaresi Müdür Yardımcısı Ilya Espino, basına yaptığı açıklamada, geçiş sınırlamasının eylül, ekim ve kasım aylarında yağışların kanal havzasındaki su seviyesini yükseltmemesi durumunda geçerli olacağını söyledi.

 

Panama Kanalı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da "Seçim özgürlüğü hayati önem taşıyor. Müşterilerimizin seçeneklerinin olduğunun bilincindeyiz ve hizmetlerimizin en iyi seçenek olarak kalmasını sağlamak bizim görevimizdir. Müşterilerin geçici olarak başka bir rotayı seçmesi durumunda onların kararına saygı duyuyor ve anlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Panama Kanalı, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşıyor

Kanalın, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşadığı ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda, 200'den fazla gemi geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kalırken bazı firmaların alternatif yol arayışında olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, firmalar için nakliye masraflarını artıran kısıtlamalar, tüketim malları fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.

30 Temmuz'da Panama Kanalı'ndan günlük gemi geçiş sayısının 32 ile sınırlandırılmasına karar verilmişti.

AA

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