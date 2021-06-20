Pandemi dünyada intiharları arttırdı

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, salgın sebebiyle küresel düzeyde intiharların arttığını, bu artışın temel sebepleri arasında salgın yüzünden yaşanan iş kayıpları, ekonomik sıkıntılar, yoğun stres, sosyal izolasyon gibi çeşitli risk faktörlerinin olduğunu bildirdi.

Salgın sebebiyle yaşanan sıkıntıların insanları kendi canlarına kıymaya daha da teşvik ettiğini belirtti. Yetkililer, salgın yüzünden intihar risk faktörlerin arttığını, küresel düzeyde intiharları önlemek için atılacak adımların yaşanan salgınla çok daha önem kazandığını kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, 2019 yılı verilerine göre dünyada 700 bin kişinin kendi canına kıydığını, her yüz kişiden birinin intihar ettiğini belirterek bu durumu “trajedi” olarak değerlendirdi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, 2019 yılı verilerine göre, 15-29 yaşları arası gençler ölüm nedenleri incelendiğinde intiharların, trafik kazası, tüberküloz ve cinayet gibi sebeplerden sonra dördüncü önde gelen ölüm sebebi olarak belirlendiği belirtildi. Aynı araştırma kapsamında dünyada intihar oranlarının ülkeler, bölgeler ve cinsiyetler arasında farklılık gösterdiği, erkeklerin kadınlara oranla iki kat daha fazla intihar ettiğinin belirlendiği belirtildi.