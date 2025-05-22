Papa Leo, Gazze’ye yardım çağrısı yaptı

İsrail’in yaklaşık üç aydır Gazze’ye insanî yardımları engelleyen ablukası ve Şerit’te başlattığı geniş çaplı saldırılar sonrası uluslararası baskı giderek artarken, Papa 14. Leo, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine insanî yardımın ulaştırılması ve acıların son bulması çağrısında bulundu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleştirilen genel kabulde Papa 14. Leo, “Gazze’ye onurlu bir insanî yardımın girişine izin verilmesi ve çocukların, yaşlıların ve hastaların ödediği bu yürek parçalayıcı bedelin sona erdirilmesi yönündeki samimî çağrımı yineliyorum” diye konuştu.

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