İsmiyle müsemma bir hanım: Mü’mine Güneş

Hayat hikâyesi Bulgaristan’ın bir köyünde 1948’de başlayan, babasının oradaki komünist yönetimin baskılarından kurtulmak için ailesini alıp 1951’de Türkiye’ye gelmesiyle onun hidayet ve hizmet yollarında bir adım daha atılmış olan, ismiyle müsemma bir hanım, Mü’mine Güneş Ablamızı vefatının beşinci yılında rahmetle yâd ediyoruz.

İTTİHAD’LA DOĞAN GÜNEŞ

60’lı 70’li yılların ortamını yaşı elverenlerden dinlediğimiz kadarıyla Türkiye’de başörtüsü, kamusal hayatta neredeyse hiç olmayan bir şeydi. Tam o yıllarda üç isim yepyeni bir sayfanın aralayıcısı oldu. Zeynep Münteha Polat, Şule Yüksel Şenler ve Mü’mine Güneş. Risale-i Nurların intişarı gayesiyle yayın hayatına başlayan İttihad’da yazıları çıkan, konferanslar veren bu üç hanım, o dönem ülkemizin mütedeyyin insanlarına büyük bir ümit ve şevk kaynağı, birçok insanın da hidayetine vesile oldular. Onlardan Mü’mine Güneş, “Herkesin ayrı bir hidayete eriş hikâyesi vardır elbette. Benimkisi İttihad gazetesi ile başladı. O ve onu çıkaranlar önderim oldu.” sözleriyle anlatıyor kendi hikayesindeki İttihad’ın yerini. Vefatına kadar sürdürdüğü yazı hayatının olduğu gibi Nurlarla hemhal yeni hayatının da başlangıcı İttihad ile oldu Güneş’in. Babasının bir gün evlerine iki sayısını getirdiği İttihad ile adeta yeniden doğdu Güneş.

SON NEFESE KADAR ÇİZGİSİNDE İSTİKRAR

Mü’mine Güneş, hidayetine vesile olan İttihad Gazetesi’nde Mustafa Polat Ağabeyin teşvikleriyle başladığı yazılarını Yeni Asya Gazetesi ve Bizim Aile Dergisi’nde kesintisiz olarak sürdürdü. Yazıları; Damlalar, Demet, Genç Kızlarla Başbaşa adlı kitaplarında bir araya getirilerek kendisi hayattayken yayımlandı. Vefatından sonra neşredilen “Kalbe Değen Yazılar” kitabı da sadaka-i cariyesi olması duasıyla okurla buluştu. Yazılarını takip edenlerin üslubu, tarzı ve samimiyeti hakkında çokça şahitlik ettikleri Mü’mine Güneş, bu son kitabında da Bizim Aile’de yayınlanan yazı, hikâye ve şiirlerinden derlemelerle bizlere hitap etmeye devam ediyor.

EŞİNİN “ÇOK KIYMETLİ”Sİ

İkisi de Eyüp Lisesi’nden mezun Olan Ramazan Çakır ve Mü’mine Güneş’in yolları üç beş yıl sonra kesişmiş ve Risale-i Nurlarla tanışmalarının ardından birbirleriyle de tanışıp izdivaç etmişler. Gazetemiz Yayın Kurulu Eski Üyesi olan Ramazan Çakır, 48 seneyi paylaştığı ve dört evladına örnek bir annelik yapan eşi Mü’mine Hanım’ın vefatından sonra yazdığı bir yazıda, “Çok kıymetli refikam, Mü’mine Hanım” diye yâd ediyor kendisini. Bizler de 24 Haziran 2021’de vefat eden Mü’mine Güneş ablamızı hayırla yâd ediyor, kitaplarının onun adına iman hizmetine devam etmesini temenni ediyoruz.