"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Paris ve birçok şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

15 Ekim 2020, Perşembe 11:18
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni tip koronavirüs vaka sayılarında rekor artışların ardından başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 ve France 2'nin canlı yayın programında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Salgınla ilgili durumun endişe verici olduğunu ancak panik yapılmaması gerektiğini ifade eden Macron, salgında ikinci dalganın yaşandığını bildirdi.

Macron, virüsün artık her yaş kategorisinde yayıldığını ve herkes için tehlikeli olduğunu belirtti. 

Ülkede her gün 200 yeni hastanın yoğun bakımda tedaviye alındığını, yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk oluştuğunu ifade eden Macron, salgının yayılmasının önlenmesi gerektiğini aktardı.

Macron, Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 17 Ekim itibarıyla 4 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. 

Emmanuel Macron, bu yasağa uymayanlara 135 avro para cezası kesileceğini, bu kuralı birkaç kez ihlal edenlere ise 1500 avro para cezası verileceğini belirtti. 

Uygulama kapsamında sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkılmasına izin verileceğini ifade eden Macron, şehirler arası dolaşımın serbest olduğu bilgisini paylaştı. 

Bu uygulama nedeniyle olumsuz etkilenecek bazı sektörlere yardımlarda bulunacaklarını aktaran Macron, Fransızların Kovid-19 tedbirlerine sıkı şekilde uymasının ve 6'dan fazla kişinin bir araya gelmemesinin önemine işaret etti. 

Macron, gelecek yılın yazına kadar bu virüsle birlikte yaşanacağını söyledi.

Son 24 saatte 22 bin 591 yeni vaka

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 104 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı sayısı 33 bin 104'e ulaştı.

Hastanelerde 1673'ü yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 194 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 733 artışla 103 bin 413'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,2'ye ulaştı.

Sağlık alanında OHAL

Diğer yandan, hükümetin yayımladığı kararnameyle 17 Ekim'de sağlık alanında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar verildi. 

OHAL, hükümete ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlama, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyma yetkisi veriyor. OHAL kapsamında aynı zamanda salgından etkilenen şirketlere mali yardım yapılıyor.

Fransa'da martta da 2 ay süreliğine sağlık alanında OHAL ilan edilmişti.

Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Youtube, koronavirüs aşısı hakkında yanıltıcı bilgi veren videoları engelleyecek

    Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

    AB'den Rusya'ya yaptırım kararı

    Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

    Çavuşoğlu: Ermenistan'ın yaptıkları savaş suçu

    Fransa'da Sağlık Bakanının evine 'koronavirüs' baskını

    İnsan Hakları İzleme Örgütü: Rusya ve Suriye savaş suçu işledi

    Yurt genelinde Kovid-19 denetimi yapılacak

    Şırnak Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

    İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti

    BAE uçağı 'ilk' kez İsrail hava sahasını kullandı

    Nur bebek yardım bekliyor...

    Kovid-19'a yakalanan 95 yaşındaki Fatma nine sağlığına kavuştu

    Paris ve birçok şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

    Azerbaycan'dan son durum bilgilendirmesi

    Dünya genelinde vaka sayısı 38 milyon 746 bini aştı

    Yargıda ağır kriz

    Temizlik kurallarını çok iyi anlatmamız gerekiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargıda ağır kriz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatlere çağrı
    Cevher İLHAN

    “Yargı krizi”yle siyasi operasyon
    Ahmet BATTAL

    Işık ışık içinde
    Genel

    “Ölüm her an gelebilir”
    Sadettin Önal

    Ölümüne yatırım!
    Faruk ÇAKIR

    Cilâlı sözleri bırakalım
    Süleyman KÖSMENE

    Güzele mazhar olan güzelleşir
    Mikail YAPRAK

    İktidar bağımlılığı ve daha başka şeyler...
    Risale-i Nur'dan

    Dâhil olduğum cemaat, ittihad-ı İslâm’dır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.