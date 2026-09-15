ABD’nin yapay zekada endişesi başka

ABD’de “yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının düşürülmesine” yönelik çağrılar tartışmaya neden olurken, bazı teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve siyasi figürler, yavaşlamanın sektörde tekelleşmeye yol açacağından ve Çin’e avantaj sağlayacağından endişe ediyor.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic’in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei’nin şirketlere “yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme” çağrısı, sektörün önde gelen bazı isimlerinden destek alsa da konu farklı bakış açılarından ele alınmayı sürdürüyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, NBC News kanalına yaptığı açıklamada, ABD’deki “inovasyonu baskılamayacak” regülasyona ihtiyaç olduğunu söyleyerek, “Aceleyle hareket edip ülkeye zarar verecek ve Çin’e avantaj sağlayacak bir yasa çıkarmayacağız” dedi. Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn ise yavaşlamayı hedefleyen geliştiricilerin “bunu yapmakta özgür olduklarını” ancak sektördeki rakiplerinin ve “ABD’nin düşmanlarının” yavaşlamayacağını belirtti. AA

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