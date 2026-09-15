Tekstil rekabet gücünü kaybediyor

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Öksüz, Türkiye’nin tekstil sektöründe son birkaç yılda rekabet gücünde ciddi kayıp yaşadığını söyledi.

Türk tekstil ve hazır giyim sektöründe son yıllarda yaşanan rekabet gücü kaybı, düşük kapasite kullanımı, yüksek faizler ve iç pazardaki daralma sektörün gündemindeki yerini koruyor. TİM Başkan Vekili Ahmet Öksüz ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Şişman, sektörün mevcut durumunu, OVP’den beklentilerini, Mısır’a kayan üretimi ve ihracat pazarlarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Kaybedilen tesisler yerine gelmiyor

Türkiye’nin son birkaç yılda rekabet gücünde ciddi kayıp yaşadığını belirten Ahmet Öksüz, Orta Vadeli Program’da döviz kurunun bundan sonraki dönemde enflasyonun altında kalmayacağı yönünde bir işaret aldıklarını söyledi. Bunun sektör açısından olumlu olduğunu ancak geçmiş dönemde oluşan kaybı ortadan kaldırmadığını vurgulayan Öksüz, “Bundan önceki sürecin getirdiği bir yük var TL üzerinde. OVP bundan sonrasına çözüm getiriyor ancak geçmişin getirdiği yükü telafi etmiyor” dedi. Sektörün son üç yıldaki en büyük sıkıntısının kur artışının enflasyonun altında kalması olduğunu dile getiren Öksüz, yüksek faizlerin de üreticiler üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi. Türkiye’de sanayinin ekonomideki payının yüzde 15’lere kadar gerilemesini de önemli bir risk olarak değerlendiren Öksüz, “Türkiye bir İngiltere değil. Bizim sanayiye ihtiyacımız var. Şu anda yatırım ortamı olmadığı için bir taraftan tesisler kapanıyor, diğer taraftan yenileri açılmıyor. Mevcut tesisleri korumak esas olmalı. Çünkü kaybedilen tesisler tekrar yerine gelmiyor” diye konuştu.

Tekstilin belini maliyet yükü büküyor

Ekonomim’in haberine göre, İTHİB Başkanı Ahmet Şişman da tekstil ihracatında bu yıl görece daha olumlu bir tablo bulunduğunu söyledi. İhracat miktarlarında gerileme görülmesine rağmen değer bazında sınırlı artış yaşandığını belirten Şişman, asıl sıkıntının iç piyasada olduğunu kaydetti. İç pazarın kısa sürede toparlanmasının zor göründüğünü ifade eden Şişman, hazır giyim sanayi üretim endeksindeki yüzde 15,1’lik küçülmeye dikkat çekti. İmalat sanayinde yüzde 1 civarında artış görülürken tekstilde yüzde 1,5 daralma bulunduğunu belirten Şişman, tekstilin hazır giyim kadar sert bir gerileme yaşamasa da iç pazardaki zayıflıktan etkilendiğini söyledi. Ekonomide geçmiş dönemden taşınan maliyet yükünün sektörün üzerinde kalmaya devam ettiğini söyleyen Şişman, “Geriden gelen çok büyük bir yük var. Orada duruyor ve belimizi bayağı büküyor. İşleri düzeltmek için tek başına şunu yapın diyebileceğimiz bir reçete de yok” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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Binlerce işçinin emeği söz konusu

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, tekstil sektöründeki kapanmaların Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörünün karşı karşıya bulunduğu yapısal sorunların yanı sıra üretimin Mısır’a kaydırılmasıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ay, “Bizim açımızdan mesele yalnızca bir fabrikanın kapanması değildir. Binlerce işçinin emeği, geleceği ve sendikal hakları söz konusudur. Türkiye’de üretim yapan, ardından yatırımlarını ve üretimini başka ülkelere taşıyan şirketlerin bu süreçte çalışanlara ve sendikal haklara karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir” diye konuştu.Yurt dışına yönelmenin arkasındaki asıl tehlikenin maliyetleri düşürmek adına "ucuz emek peşinde koşulması" ve çalışma mevzuatı zayıf olan ülkelerin tercih edilmesi olduğunu vurgulayan Ay, “Bu süreçte Türkiye'deki binlerce işçi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Üretimin tamamen yurt dışına kayması halinde, her yıl milyarlarca dolar dış ticaret fazlası veren Türkiye tekstil sektörünün, kendi ürettiği markaları yurt dışından ithal eden bir konuma düşebilecektir” ikazında bulundu.

Ankara - Mehmet Kara