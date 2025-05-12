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12 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

'Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim'

12 Mayıs 2025, Pazartesi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sonlandırmak yönünde yarından itibaren Rusya'dan tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını beklediklerini belirterek, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'daki müzakerelerin sürdürülmesi yönünde yaptığı teklifi değerlendirdi.

 

Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatan Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

 

Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz." ifadelerini kullandı. 

Trump'tan Ukrayna'ya, Rusya ile İstanbul'da yapılması önerilen müzakereleri kabul etmesi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılmasını önerdiği doğrudan müzakere çağrısı için “Ukrayna bunu hemen kabul etmeli.” dedi.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından söz konusu müzakere önerisi hakkında paylaşım yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı kıyımı bitirmek için müzakere etmek istiyor.” ifadelerini kullanan Trump, “Ukrayna bunu hemen kabul etmeli.” diye yazdı.

Trump, söz konusu müzakerelerle “en azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını belirleyebileceklerini” kaydederek, “Eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD her şeyin nerede olduğunu bilecek ve buna göre ilerleyebilecek.” ifadelerini kullandı.

Putin’in, "ABD olmadan kazanması mümkün olmayan 2. Dünya Savaşı zaferi kutlamaları ile çok meşgul olduğu” şeklinde yazan Trump, Ukrayna'nın Putin ile bir anlaşma yapacağından şüphe etmeye başladığını belirtti ve paylaşımını “Müzakerelere hemen başlayın.” şeklinde sonlandırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022 yılında kesintiye uğrayan doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bugün Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmiş, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtmişti.

Kremlin Sarayı'ndan iki liderin telefon görüşmesi için yapılan açıklamada da, "Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organize edilmesi ve yürütülmesinde mümkün olan her türlü yardımı sağlayacak." ifadesi kullanılmıştı.

AA

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