Zor zamanlarda konuştular

Ruşen Çakır - Medyascope Kurucu Yayın Yönetmeni ve Yazarı

Nurcular’ın en çarpıcı özelliklerinden birisi zor dönemde konuşabilmeleri oldu. Bu biraz da Said Nursî’den kaynaklanıyor olabilir. Said Nursî’nin de böyle bir özelliği var, bir savaşçı kimliği var. Meselâ Nurcular 12 Eylül Anayasası’na karşı alenen hayır kampanyası yapabilmiş bir harekettir. Türkiye’de o sırada darbeci generallerin etrafına üşüşen bir yığın İslâmî iddialı kişi varken -ki içlerinde Nurcular da vardı- Yeni Asyacılar 12 Eylül Anayasası’na karşı pekala kampanya başlatabilmişlerdi. Ve başlarına iş açmışlardı. Daha sonra AKP’nin çeşitli uygulamalarına da açık açık karşı çıktılar.

(Bkz.: Ruşen Çakır, Gomaşinen, Hatırlıyorum, s.120, Metis Y., Şubat 2024)