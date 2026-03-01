Putin'den Hamaney için taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitirmesi sebebiyle Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a telgraf gönderdi.​ Putin, telgrafında Hamaney'in "seçkin devlet adamı" olduğunu, Rusya ile İran arasındaki ilişkilere büyük katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve aile üyelerinin, insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlal edilmesiyle işlenen suikastı nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. İçten taziyelerimi ve desteğimi Hamaney ailesi ve dostlarına, İran hükümeti ve halkına iletin." AA

