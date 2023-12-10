Putin, Netanyahu ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Gazze Şeridi’ndeki durumu görüştü.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, “Filistin-İsrail meselesindeki zor durum ve özellikle Gazze Şeridi’ndeki feci insani durum” ele alındı.

Putin görüşmede, “terörün tüm tezahürlerinin kabul edilemez olduğu ve kınandığı yönündeki ilkeli pozisyonu” teyit ederek, “terör tehditlerine karşı mücadelenin siviller için vahim sonuçlara yol açmamasının büyük önem taşıdığını, Rus tarafının da sivillerin acılarının hafifletilmesi ve çatışmaların durdurulması için elinden geleni yapmayı hazır olduğunu” vurguladı.

Görüşmede ayrıca, Rus vatandaşları ile ailelerinin tahliyesi ve Gazze’de esir tutulanların serbest bırakılmasıyla ilgili etkileşimin sürdürülmesi konusunda karşılıklı istek dile getirildi.

Netanyahu, Rusya-İran yakınlaşmasıyla ilgili eleştirilerini Putin'e aktardı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova-Tahran yakınlaşmasından dolayı "sert eleştirilerini" ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) tutumu nedeniyle "memnuniyetsizliğini" iletti.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ile Putin telefonda "Hamas'a karşı yürütülen savaş ve bölgedeki durumu" görüştü.

BM ve diğer uluslararası mecralarda Rus yetkililerin İsrail karşıtı tutumundan dolayı "memnuniyetsizliğini" Putin'e aktaran Netanyahu, "Rusya ve İran'ın tehlikeli yakınlaşmasına karşı sert eleştirilerini" dile getirdi.

Netanyahu, "İsrail gibi terör saldırısına uğrayan herhangi bir ülkenin daha az bir güçle karşılık vermeyeceğini" savundu.

Gazze Şeridindeki esirlerden İsrail-Rus vatandaşı bir kişinin bırakılmasında Rusya'nın çabasını takdir ettiğini aktaran Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi için "tüm yöntemleri, diplomatik ve askeri seçenekleri kullanacağını" paylaştı.

Netanyahu, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün Gazze Şeridindeki İsrailli esirleri ziyaret edebilmesi için Rusya'dan baskı yapmasını istedi.