"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Putin, Netanyahu ile görüştü

10 Aralık 2023, Pazar 23:59
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Gazze Şeridi’ndeki durumu görüştü.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, “Filistin-İsrail meselesindeki zor durum ve özellikle Gazze Şeridi’ndeki feci insani durum” ele alındı.

Putin görüşmede, “terörün tüm tezahürlerinin kabul edilemez olduğu ve kınandığı yönündeki ilkeli pozisyonu” teyit ederek, “terör tehditlerine karşı mücadelenin siviller için vahim sonuçlara yol açmamasının büyük önem taşıdığını, Rus tarafının da sivillerin acılarının hafifletilmesi ve çatışmaların durdurulması için elinden geleni yapmayı hazır olduğunu” vurguladı.

Görüşmede ayrıca, Rus vatandaşları ile ailelerinin tahliyesi ve Gazze’de esir tutulanların serbest bırakılmasıyla ilgili etkileşimin sürdürülmesi konusunda karşılıklı istek dile getirildi.

Netanyahu, Rusya-İran yakınlaşmasıyla ilgili eleştirilerini Putin'e aktardı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova-Tahran yakınlaşmasından dolayı "sert eleştirilerini" ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) tutumu nedeniyle "memnuniyetsizliğini" iletti.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ile Putin telefonda "Hamas'a karşı yürütülen savaş ve bölgedeki durumu" görüştü.

BM ve diğer uluslararası mecralarda Rus yetkililerin İsrail karşıtı tutumundan dolayı "memnuniyetsizliğini" Putin'e aktaran Netanyahu, "Rusya ve İran'ın tehlikeli yakınlaşmasına karşı sert eleştirilerini" dile getirdi.

Netanyahu, "İsrail gibi terör saldırısına uğrayan herhangi bir ülkenin daha az bir güçle karşılık vermeyeceğini" savundu.

Gazze Şeridindeki esirlerden İsrail-Rus vatandaşı bir kişinin bırakılmasında Rusya'nın çabasını takdir ettiğini aktaran Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi için "tüm yöntemleri, diplomatik ve askeri seçenekleri kullanacağını" paylaştı.

Netanyahu, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün Gazze Şeridindeki İsrailli esirleri ziyaret edebilmesi için Rusya'dan baskı yapmasını istedi.

AA

Okunma Sayısı: 104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz' - 'Asgari ücret sefalet ücreti olmasın'

    Önceki Bakan da yine AKP'li değil miydi?

    İnsan hakları örgütleri: ABD savaş suçuna ortak oldu

    Veto, BM Güvenlik Konseyi’nin otoritesini zayıflattı - İsrail’den ABD ve Biden’a ''veto'' teşekkürü

    Mezarlıklarda yer kalmadı

    Mersin’de genç hekimlerden Filistinliler için sessiz yürüyüş

    Gazze’nin yarısı açlık çekiyor

    Çocuk yoksulluğunda Türkiye ikinci sırada

    Putin, Netanyahu ile görüştü

    Biden yönetiminden İsrail’e acil mermi yardımı

    Gazze’nin güneyi de işgal altında

    Ankara’da protesto, Duabi’de birliktelik

    Zonguldak’taki heyelanda 2 kişi öldü

    Gazze'de ateşkesin uygulanamaması, BMGK'nın otoritesini zayıflattı

    Gazze'deki kitlesel göçün yayılmasını önlemek için "acil ateşkes"

    ABD'den İsrail'e: Saldırıları yıl sonuna kadar sonlandır

    Muğla'ya, Antalya'ya ve Mersin'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı

    İsrail gazetesi Yedioth Ahronot: 5 binden fazla İsrail askeri yaralandı

    425 İsrailli asker ve subay öldü

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cemaatler asli vazifelerine dönmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan Ali YILMAZ

    Veylun lilmutaffifîn!..
    Genel

    Önceki Bakan da yine AKP'li değil miydi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kudüs’te Haçlı’dan sonra Yahudi zulmü
    Yeni Asya'dan Size

    Şaşmaz pusula
    Risale-i Nur'dan

    Hukuk-u insaniyenin muhafazası için çalışanların ecri büyük
    Genel

    Çocuk yoksulluğunda Türkiye ikinci sırada
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Kapanması gereken kapılar -1
    Genel

    Gazze’nin yarısı açlık çekiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.