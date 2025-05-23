Putin: Ukrayna sınırında tampon bölge kuracağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun sınırdaki sivillere saldırdığını ve Rus ordusunun bu nedenle sınır boyunca tampon bölge kuracağını belirtti.

Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) kullanarak "terör saldırıları" gerçekleştirdiğini belirten Putin, "Düşman genellikle sivil tesisler, evler, insanlar gibi askeri önemi olmayan hedefleri seçiyor. Mevcut gelişmeler sadece sözlerimi doğruluyor. Ukrayna ordusu İHA'larla ambulanslar ve tarım makineleri de dahil sivil araçlara saldırıyor." dedi.

Putin, saldırılardan özellikle Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin etkilendiğini söyledi.

Rus ordusunun sınırdaki güvenliği sağlamak için çalışmalar yaptığına işaret eden Putin, "Sınır boyunca gereken, güvenli bir tampon bölgenin oluşturulmasına karar verildi. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi bu görevi yerine getiriyor." diye konuştu.

Ukrayna'dan, Rusya'nın Ukrayna sınırında tampon bölge kuracağına ilişkin açıklamasına tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun Ukrayna sınırında tampon bölge kuracağına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Sybiha, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Putin'in, Rus ordusunun Ukrayna sınırında tampon bölge kuracağına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Putin'in bu açıklamasının, tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve savaşın sonlandırılması için aktif çabaların sarf edildiği dönemde ortaya çıktığını belirten Sybiha, şunları kaydetti:

"Bu yeni saldırgan açıklamalar, barış çabalarını açıkça reddediyor ve Putin'in, devam eden cinayetlerin tek nedeni olduğunu ve olmaya devam ettiğini gösteriyor."

Başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun sınırdaki sivillere saldırdığını ve Rus ordusunun bu nedenle sınır boyunca tampon bölge kuracağını belirtmişti.

Saldırılardan özellikle Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin etkilendiğini kaydeden Putin, "Sınır boyunca gereken güvenli bir tampon bölgenin oluşturulmasına karar verildi. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi bu görevi yerine getiriyor." ifadelerini kullanmıştı.