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15 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Refah Belediyesi su kuyularını çalıştırmayı durdurmak zorunda kaldı

15 Mart 2025, Cumartesi 15:14
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Belediyesi, su depolarını ve tarım alanlarını besleyen kuyuları çalıştırmak için gerekli olan yakıtı sağlamayı durdurduğunu açıkladı.

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Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, yaptığı açıklamada, kararın İsrail’in kente insani yardım, gıda ve diğer ürünlerin girişini engellemesi sonucu oluşan akaryakıt krizi sebebiyle alındığını kaydetti.

Başında bulunduğu belediyenin Filistinlilerin geri döndüğü yerlerde onlara su temin etmek amacıyla 80 kuyunun çalışması için yakıt sağladığını aktaran Sufi, “Yakıtın tükenmesi, sunduğumuz hizmetleri azaltmamıza ve temel, hayati hizmetleri askıya almamıza neden oldu. Bu durum binlerce insanın hayatını tehdit ediyor ve sağlık ile çevre krizini daha da derinleştiriyor.” ifadelerini kullandı.

Sufi, kuyuların çalışmamasının yıkıcı sonuçları olabileceği konusunda yaptığı uyarıda şunları söyledi:

"Önümüzde bir insani felaket duruyor. Su sıkıntısı, halkı ciddi hastalıklara maruz bırakıyor. İnsanlar, saldırılar ve sürekli kuşatma nedeniyle zaten zor yaşam koşullarıyla mücadele ediyor.”

Uluslararası ve insani kuruluşlara acil müdahale çağrısında bulunan Sufi, İsrail’e sınır kapılarını açması, yakıt ve insani yardımları derhal bölgeye sokması için baskı yapılmasını istedi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

AA

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