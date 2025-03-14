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14 MART 2025 CUMA - YIL: 56

BM: İnsanî yardımı engellemek soykırımın devamıdır

14 Mart 2025, Cuma 03:48
BM: ATEŞKES ANLAŞMASINA UYMAYARAK GAZZE’YE İNSANÎ YARDIM GİRİŞİNİ ENGELLEYEN İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR. SOYKIRIM YAPIYOR.

BUNLAR SAVAŞ SUÇUDUR

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in Gazze'de yine insanî yardımı reddettiği ve işgal altındaki Filistin topraklarında şiddetin tırmandığı bir süreçte olunduğunu kaydederek, "Bunlar soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarıdır çünkü İsrail bize bunu yapmak istediğini söylüyor. İsrail'in insanî yardımı reddetmeyi sürdürmesi, savaş suçlarının, soykırımın ve insanlığa karşı suçların devamıdır" dedi.

ALMANYA: ENDİŞELİYİZ

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer de, Bakanlığının İsrail'i uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırdığının hatırlatılması üzerine endişenin devam ettiğini belirttti Deschauer, "İsrail hükümetine, insanî yardımları ve aynı zamanda elektriği yeniden sağlama çağrısında bulunduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum" dedi.

Çocuklar savaş kurbanı

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da katıldığı bir et-kinlikte, “Çatışma ve savaş en çok da savunmasız olanlara zarar vermektedir, özellikle Gazze’de, İsrail’de ve Sudan’da çok fazla sayıda çocuk öldü” dedi.

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BM: Yardımları engelleme soykırımın devamı

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Mıchael Fakhrı, İsrail’in Gazze’ye insanî yardımı reddetmeyi sürdürmesinin, savaş suçlarının, soykırımın ve insanlığa karşı suçların devamı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de yine insanî yardımı reddettiği ve işgal altındaki Filistin topraklarında şiddetin tırmandığı bir süreçte olunduğunu kaydederek, “Bunlar soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarıdır çünkü İsrail bize bunu yapmak istediğini söylüyor. İsrail’in insanî yardımı reddetmeyi sürdürmesi, savaş suçlarının, soykırımın ve insanlığa karşı suçların devamıdır” dedi.

2,3 milyonu aç bıraktı

BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA), İsrail’in baskı ve engellemelerine rağmen çalışmalarına devam ettiğini aktaran Fakhri, bu şartlarda Filistinlilere yardım edebilmenin önemine işaret etti. Fakhri, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki 2,3 milyonun kişinin tamamını çok hızlı şekilde aç bıraktığını söyleyerek, “Bu, modern tarihin en hızlı açlık kampanyası. İsrail, 9 Ekim 2023’te Filistinlileri aç bırakma niyetini açıkladı ve bunu uygulamaya devam ediyor. Gördüğümüz, İsrail’in bu şiddetini hızlandırması veya yavaşlatmasıdır” diye konuştu. Cenevre - aa

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İsrail’e uluslararası kararlara uyma çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, İsrail’in, Uluslararası Adalet Divanının kararlarına uymasını beklediklerini söyledi.

Deschauer, başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısında “Dışişleri Bakanlığı son dönemde Gazze’ye insanî yardım, elektrik ve su tedarikinin durdurulmasını eleştirerek endişelerini dile getirdi ve İsrail’i uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırdı. Alman hükümeti açısından Gazze’ye insanî yardımlar ile elektrik ve su tedarikinin durdurulması toplu bir cezalandırma olarak değerlendirilebilir mi?” sorusunu cevapladı. Endişenin devam ettiğini belirten Deschauer, “Burada sizin yorumunuza katılmak istemiyorum ancak İsrail hükümetine, insanî yardımları ve aynı zamanda elektriği yeniden sağlama çağrısında bulunduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü bu, çok sayıdaki insana hayatî öneme sahip malzemeleri sağlamakla ilgili bir durum” dedi. Berlin - aa

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‘Çocuklar savaş kurbanı’

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da katıldığı bir etkinlikte, “Çatışma ve savaş en çok da savunmasız olanlara zarar vermektedir, özellikle Gazze’de, İsrail’de ve Sudan’da çok fazla sayıda çocuk öldü” dedi. Sabah saatlerinde Trump ile Oval Ofis’te bir araya gelen Martin, oradaki açıklamalarında da “Biz barışı pekiştirmek istiyoruz. Bu bizim temel prensibimiz. Rehinelerin serbest bırakılmasına gerçekten ihtiyacımız var. Hem de hepsinin. Sonra da ateşkese ihtiyacımız var, bunu pekiştirmeliyiz. Gazze’ye insani yardımın artmasına ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı. Washington - aa

AA

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