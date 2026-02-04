Kalemiyle de şifaya vesile olan Hekim: Prof. Dr. Kenan Taştan yâd ediliyor

İlmiyle tedavi, kalemiyle teselli eden Prof. Dr. Kenan Taştan'ı vefatının 2. yılında rahmet ve dua ile yâd ediyoruz.

İstanbul - Mehtap Yıldırım Yükselten

Prof. Dr. Kenan Taştan, hekimlik mesleğini bütüncül bir bakışla icra eden, maddî hastalıkların tedavisi kadar manevî yaralara da şifa olmaya çalışan müstesna bir uzmandı. İlmiyle bedene, Risale-i Nur’dan süzülen hakikatlerle ruha dokunmayı gaye edinmişti. Taştan, Gaziantep'te geçirdiği bypass ameliyatı sonrası akciğerinde sönme oluşmuş, durumunun ağırlaşması sebebiyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 2 Şubat 2025 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştu.

"Sen dâhisin"

Prof. Dr. Kenan Taştan, Nejat Eren’in kendisiyle yaptığı röportajda Risale-i Nur’la tanışma sürecini ve hayatına etkilerini şöyle anlatıyor: "Risale-i Nurları asistanlık dönemimde Edirne’de tanıdım. Haftalık olarak doktor arkadaşlarla sohbet ediyorduk ve her hafta bir konuyu mütalâa ediyorduk. Aramızda doktor olmayan ve yaşça bizden 5-6 yaş küçük olan mühendis bir arkadaş vardı. Bir ara ona 'Sen dâhisin' dediğimi hatırlıyorum. Çünkü hakikaten yorumları dâhiceydi. Fakat arkadaşımız 'Abi bu fikirler benim değil, bunlar Risale-i Nur’dan' deyince, 'Şu kırmızı kaplı kitaplardan mı?' dediğimi hatırlıyorum. Ben ondan duyduklarımı ihtiyacı olan hastalara ve asistanlara anlatıyordum."

Ölene kadar

"Bir gün pediatri acilde gece nöbetteyken bir anne ve baba Çorlu’dan 9 günlük bebeklerini getirdiler. Ben muayene ettikten sonra bebeğin hastaneye yatması gerektiğini söyledim. Araştırılması gerekiyordu. Anne ve bebeği Pediatri Servisine yatış için gönderdim. Babayı daha sonra kafeteryaya çay almaya gittiğimde gördüm. Âdeta bir köşeye yığılmış gibi çökmüştü. Cesaretimi topladım ve müsaitse bir çay içebileceğimizi söyledim. Dün akşamki Risale-i Nur’dan dinlediklerimi yeri geldikçe anlatmaya başladım. Bir ara durdu ve 'Hocam sen dâhisin. Bunlar ne güzel fikirler. Ben olsam acilin girişine bir oda yapar, seni oraya oturturum. Gelen tüm hasta yakınlarını da senle görüştürürüm' dedi. Yani benim Risale-i Nur’u bana anlatan arkadaşa söylediklerimin benzerini bana söyledi. O gün anladım ki keramet söyleyende değil söylenen kelâmda yani Risale-i Nur’da. O gün bugündür Risale-i Nurları okumaya ve anlamaya çalışıyorum. Öyle tahmin ediyorum ki bu süreç ölene kadar da sürecek." 1

Kalemi ile şifa reçeteleri yazdı

Prof. Dr. Kenan Taştan, yalnızca bir hekim değil, kalemiyle de insanların dünyasına dokunan bir yazardı. 2024 tarihinde Yeni Asya Neşriyattan çıkan "Yitik Hayatlar" kitabı ile sadece psikolojik kırılmaları değil; inançtan ve hakikatten kopuşun insan ruhunda açtığı yaraları da ele aldı ve Risale-i Nur'dan aldığı ilham ile şifa reçeteleri yazdı.

Kenan Taştan kimdir?

1968 yılında İskenderun’da doğdu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlığını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptı ve Aile Hekimliği dalında uzman oldu. Hipnoz alanında Türkiye’de ilk ve tek olan yüksek lisans ve doktora programını Atatürk Üniversitesinde açtı. Vefatından önce Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında Profesör Doktor olarak çalışmaktaydı.

Dipnot:

1-27 Ağustos 2024 tarihli Yeni Asya