ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

ABD, Nijerya'ya askeri ekip gönderdi

04 Şubat 2026, Çarşamba 10:52
ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, Nijerya'ya küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Anderson'un son açıklamalarına yer verildi.

Geçen yıl Roma'da düzenlenen bir etkinlikte Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldiğini hatırlatan Anderson, bölgede birlikte çalışma konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

Anderson, görüşmelerin ardından "Nijerya'yı desteklemek amacıyla" ABD personelinden oluşan küçük bir ekibin ülkeye gönderildiğini açıkladı.

Askeri ekibin Nijerya'ya ne zaman ulaştığı bilinmiyor.

AA

