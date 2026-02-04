'Şu anda İran'la müzakere ediyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Şu anda onlarla (İran'la) müzakere ediyoruz." dedi.

İran-ABD görüşmeleri bu hafta sonuna doğru gerçekleşecek

CENTCOM: İran'a ait bir İHA'yı düşürdük - İran medyası: İHA "rutin ve yasal" keşif görevindeydi

Trump, Oval Ofis'te geçici bütçe imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

İran'la müzakere sürecinin devam ettiğini dile getiren Trump, Tahran yönetiminin ABD ile anlaşma yapmak istediğini vurguladı.

ABD Başkanı, "(İran'la) bir şeyler yapılıp yapılmayacağını göreceğiz. Bir süre önce anlaşma yapma şansları vardı ama olmadı. Onlar müzakere etmek istiyorlar. Şu anda onlarla (İran'la) müzakere ediyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, İran'la görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Trump, Putin'in "Ukrayna'ya bir hafta saldırmama" sözünü tuttuğunu söyledi

Rusya'nın dün Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ve Moskova'nın "bir hafta Ukrayna'ya saldırmama" sözünün hatırlatılması üzerine, Trump, "Bu konu, pazar gününden pazar gününe kadardı. Sonra da dün gece (Rusya) ona (Ukrayna'ya) sert bir darbe indirdi. O, sözünü tuttu. Biliyorsun, bir hafta uzun bir süre." dedi.

Trump, pazar günü söz konusu sürenin dolduğuna dikkati çekerek, "Ben onun (Putin'in) savaşı bitirmesini istiyorum. Onunla konuştum, savaşı bitirmesini istiyorum." diye konuştu.

Donald Trump, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin sonucunda bir barış anlaşmasına varmayı çok istediklerini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin çarşamba günü Abu Dabi'de "üçlü bir görüşmede" bir araya gelerek Rusya-Ukrayna barış anlaşması için ileri görüşmeler gerçekleştireceğini açıklamıştı.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üçlü görüşme de 24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

Trump, hükümetin kapanmasını sona erdiren bütçe paketini imzaladı

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen törende, Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül sonuna kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için 2 haftalık geçici finansmanı içeren bütçe paketini imzaladı.

Bütçe paketinin Trump tarafından imzalanmasıyla, federal hükümetin 4 gün süren kısmi kapanması sona erdi.

Trump, burada yaptığı konuşmada, federal hükümeti yeniden açacak ve mali yılın geri kalanında federal kurumların faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu finanse edecek tasarıyı imzalamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Tasarıyı "Amerikan halkı için büyük bir zafer" olarak nitelendiren Trump, "Özel çıkar gruplarına yönelik yardımlarla dolu, şişirilmiş ve israflı bir devasa tasarı yerine, Amerikan halkının güvenliği, emniyeti ve refahı için kritik öneme sahip programları desteklerken, israflı federal harcamaları gerçekten azaltan, mali açıdan sorumlu bir paketi kabul etmeyi başardık." diye konuştu.

Geçici bütçenin süresinin dolmasıyla hükümet kısmen kapanmıştı

ABD'de federal hükümet, kurumların büyük bölümüne finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolması ve yeni bütçe paketinin yasalaşma sürecinin zamanında tamamlanamaması nedeniyle kısmen kapanmıştı.

Senatonun 30 Ocak'ta bütçe paketini onaylamasına karşın Temsilciler Meclisinin hafta sonu toplanmaması nedeniyle oylamanın gecikmesi, federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açmıştı.

Senatoda yapılan oylamada, söz konusu bütçe paketi 29'a karşı 71 oyla kabul edilmişti. Tasarılar üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle bütçe paketi, yeniden Temsilciler Meclisine gönderilmişti.

Bütçe paketi, Temsilciler Meclisi'nden de 214'e karşı 217 oyla geçerken, Trump'ın imzasına sunulmuştu.

İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki anlaşmazlık, süreci geciktirmişti

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki bütçe paketi müzakerelerinin uzaması oylamaların gecikmesine yol açmıştı.

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında bir ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmesi ve kentteki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulması tepkilere yol açmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketinden ayrılmasını ve ICE biriminde reformların uygulanmasını şart koşmuştu.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında varılan anlaşma doğrultusunda, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçelerinin yer aldığı paketten çıkarılmış ve geçici bir finansman öngörülmüştü.

"Epstein dosyalarını geride bırakıp ülke yönetimine dönelim"

Kendisinin Epstein konusunda masum olduğunu savunan Trump, "Sonunda masum olduğum ortaya çıktı, tamamen masumum. Binlerce, milyonlarca sayfa belge, tüm bunlara rağmen, benimle ilgili kesinlikle hiçbir şey bulamadılar." dedi.

Trump, Epstein sürecini artık geride bırakıp ülke meselelerine odaklanmaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Epstein ile yakından ilişkili birçok Demokrat var. Ama size karşı dürüst olacağım, artık ülkeyi yönetmeye geri dönmeliyiz. Jeffrey Epstein hayattayken kimse onu umursamıyordu, öldüğünde ise onu umursamaya başladılar. Ama bu gerçekten Demokratların sorunu, Cumhuriyetçilerin değil. Cumhuriyetçilerin tek meselesi, geri dönüp ülkemizi yönetmemiz gerektiği."

Hillary Clinton için "çok yazık" yorumu

Epstein dosyaları kapsamında eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Kongre'de ifade verecek olması konusundaki görüşü sorulan Trump, bu durumun "üzücü" olduğunu dile getirdi.

Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu çok yazık, onu her zaman sevmişimdir. O çok yetenekli bir kadındı. Diğerlerinden daha iyi tartışıyordu. Bu durumunu görmek hoşuma gitmiyor." diye konuşarak, Demokratların Epstein konusunda büyük sorunları olduğunu savundu.

Jeffrey Epstein olayı

Onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.