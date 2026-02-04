Enflasyon oyunları: Aralık: 0,89 - Ocak: 4,84

ENFLASYON, MAAŞ ZAMLARININ BELİRLENECEĞİ DÖNEMLERDE DÜŞÜK GÖSTERİLİRKEN SONRASINDA ŞAHA KALKIYOR. YILLARDIR SÜREN "GELENEK" BU SENE DE DEĞİŞMEDİ. TÜİK TARAFINDAN ARALIK AYINDA 0.89 OLARAK BELİRLENEN ENFLASYON OCAK'TA 4.84 OLARAK AÇIKLANDI.

TÜİK GELENEĞİ BOZMADI

Aralık’ta 0,89, Ocak’ta 4,84 - ENFLASYON OYUNLARI

Aralık’ta yüzde 0,89 gösterilen enflasyonun ocak’ta yüzde 4,84’e çıkması, verilerle oynandığı iddialarını yeniden gündeme getirdi.

2026 yılının ilk enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Ocak ayında yüzde 4,84, yıllık olarak ise yüzde 30,65 olarak gerçekleşti. Enflasyon 2025 Aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşmişti.

ENAG: Aylık 6.32, yıllık 53.42

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Ocak 2026 döneminde %6,32 oranında artış gösterdi. E-TÜFE endeksinin son 12 aylık artış oranı %53,42 olarak gerçekleşti.

Şimşek suçluyu buldu: Olumsuz hava şartları

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz” dedi.

Enflasyon daha ilk ayda maaşları eritti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından iktidara tepki göstererek, “İşçi, memur ve emeklinin maaşları enflasyon artmasın diye enflasyon değerleriyle oynayıp onları açlığa, sefalete mahkum ettiler. Emekli aylığına bin liralık artışı ‘reyting’ olarak görenler, daha yılın ilk ayında emeklinin cebinden 968; 28 bin lira asgari ücretlinin cebinden de bin 355 lirayı geri aldı. Enflasyonun esas sebebi rantçılar ve onların besleyicisi AKP ile onun kara düzenidir” dedi.

“Rakamlarda ahlâk sorunu var”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden şu değerlendirmede bulundu: “Enflasyonu Aralık’ta düşük gösterip Ocak’ta emekliyi açlığa mahkum etmezseniz İngiliz işgaline uğramazsınız. TÜİK’in algıları yerine gerçek enflasyonu açıklarsanız emekli için Gabar’dan gelecek petrolü beklemek zorunda kalmazsınız. Kâğıt üstündeki rakamlarda değil de çarşıda pazarda yaşarsanız, 500 bin lira vekil maaşı yetmiyor demezsiniz. TÜİK’in rakamlarındaki ahlâk sorunu, Türkiye’nin enflasyon sorunundan daha büyük.”

