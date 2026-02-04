"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İran-ABD görüşmeleri bu hafta sonuna doğru gerçekleşecek

04 Şubat 2026, Çarşamba 05:14
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın "önce diplomasi" yolunu izlemek istediğini ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un İranlı yetkililerle bu haftanın sonuna doğru bir araya geleceğini belirtti.

CENTCOM: İran'a ait bir İHA'yı düşürdük - İran medyası: İHA "rutin ve yasal" keşif görevindeydi

ABD'li Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, İran gündemini değerlendirdi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile bugün görüştüğünü ve İran'la görüşmelerin "planlandığı şekilde" gerçekleştirileceğini vurgulayan Leavitt, "Başkan Trump, her zaman önce diplomasi yolunu izlemek istiyor ancak tabii ki bu iki tarafın da işbirliğini gerektirir." dedi.

Trump'ın İran konusunda tüm seçenekleri her zaman masada tuttuğunun altını çizen Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin geçen yıl İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını hatırlattı.

Leavitt, "Ancak İran'la bu görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak." diye konuştu.

Amerikan medyasında, ABD'li ve İranlı yetkililerin cuma günü İstanbul'da bir araya gelmeyi planladığı yönünde haberler yer almıştı.

İran: ABD ile görüşmelerin yeri konusunda istişareler devam ediyor

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Görüşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde yapılması planlanıyor ve görüşmelerin yeri konusunda istişareler devam ediyor. Görüşmelerin yeri kesinleştiğinde duyurulacaktır." dedi.

Bekayi, "Temelde görüşmelerin yeri ve zamanı karmaşık bir konu değildir ve medya oyununa konu olmamalıdır. Hem Türkiye, hem Umman, hem de bölgedeki diğer bazı ülkeler görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler ve bu bizim için çok değerlidir." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme olacak

ABD'li ve İranlı yetkililerin, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından ilk kez bir araya gelmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Trump'ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki talepleri dikkate aldıklarını belirterek, müzakerelerin başlaması için Erakçi'ye talimat verdiğini bildirmişti.​​​​​​​

Beyaz Saray: ABD, Rusya ve Ukrayna çarşamba günü Abu Dabi'de üçlü görüşme yapacak

Ukrayna'da barış süreci için ümitli olduklarını vurgulayan Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de çarşamba günü Rusya ve Ukrayna ile üçlü müzakerelere katılacağını duyurdu.

ABD'li Sözcü, "Başkan Trump, Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner, Orta Doğu'da barış konusunda imkansızı mümkün kıldılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da aynısını yapmaya çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Üç ülke arasındaki üçlü müzakerelerin çok kıymetli olduğunu ve olası bir barış anlaşması için Rusya ile Ukrayna'nın aynı masaya oturmasının çok önemli olduğunu kaydeden Leavitt, Trump'ın bu konuda "agresif bir diplomasi" yürüttüğünü ifade etti.

Leavitt, Trump'ın Rusya'dan "Ukrayna'yı bir hafta bombalamamasını" rica etmesine rağmen Moskova'nın bu ülkeye bugün bir saldırı düzenlediğinin hatırlatılması üzerine Trump'ın bu duruma üzüldüğünü belirtti.

"Bu sabah Başkan'la bu konuyu konuştum ve ne yazık ki tepkisi hiç de şaşırtıcı değildi. Bu iki ülke, birkaç yıldır çok acımasız bir savaşın içinde. Başkan Trump, o zaman görevde olsaydı bu savaş asla başlamazdı." yorumunu yapan Leavitt, diplomatik çözüme inandıklarını yineledi.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üçlü görüşme, 24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

ABD heyetinde Trump'ı temsilen Özel Temsilci Witkoff, Kushner ve ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll gibi isimler yer almıştı. Ukrayna'yı temsil edenler arasında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov yer alırken, Rus ekibinin başında ise Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov toplantıya katılmıştı.

